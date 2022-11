Plus de 88 milliards FCFA pour le ministère de l’Energie

Devant la Commission Budgétaire de l’Assemblée nationale ce mardi 22 novembre , le ministre de l’Energie Dona Jean-Claude Houssou a défendu un projet budget, gestion 2023 de plus de 88 milliards de FCFA.

Le projet de Budget, gestion 2023 du ministère de l’Energie est estimé à 88.764.302.019 Fcfa. Il est en hausse de 7,89% par rapport à celui de l’année 2022 (le budget 2022 est de 82.275.473.000 Fcfa). Elle s’explique par l’augmentation des prévisions de dépenses en Capital (6,88%) et des dépenses ordinaires (50,42%). Selon Dona Jean-Claude Houssou, ce budget permettra de financer les activités de 21 grands projets. « Ce projet de Budget, gestion 2023 est encore une fois réaliste et traduit l’engagement du gouvernement du président Patrice Talon de faire du secteur de l’énergie un réel levier pour le développement socioéconomique de notre pays », a affirmé le ministre.

69 % à peu du budget sera consacré à l’électrification, à l’extension réseaux, à la densification et environ 18% pour le développement des infrastructures énergies renouvelables. Au titre des 21 projets à financer, il y a cinq nouveaux projets. Il s’agit des projets de construction d’une Centrale Thermique à Turbine à Gaz de 140 MW en Cycle Combiné sur le site de la ZES à Glo-Djigbé ; d’extension de la Centrale Solaire Defissol (Forsun Volet Solaire) ; d’extension du réseau de distribution de la Sbee (Forsun Volet distribution) ; de mise aux normes et amélioration qualité de service (Projet ASC) et d’alimentation en énergie électrique de la Route des Pêches.

Akpédjé Ayosso

