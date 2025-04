Plus de 450 maires francophones réunis à Hué

Du 27 au 30 avril 2025, plus de 450 maires et responsables de villes francophones se retrouvent à Hué, au Vietnam, dans le cadre du 45e Congrès international des maires francophones. Organisée par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), cette rencontre marque un moment clé pour renforcer la coopération locale et faire avancer des solutions concrètes face aux grands défis mondiaux.

Une forte délégation de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) participe à ce congrès.

Cette 45è édition du Congrès international des maires francophones mettra particulièrement l’accent sur les enjeux climatiques. Les villes jouent un rôle crucial dans la lutte contre les dérèglements climatiques, et les maires francophones souhaitent faire entendre leur voix. Ensemble, ils lanceront une Alliance des villes francophones pour le climat, pour unir leurs efforts, mutualiser les expériences et peser davantage à l’échelle internationale.

Le patrimoine et le tourisme durable seront également au centre des discussions, dans le cadre des festivités de l’année nationale du tourisme au Vietnam. Hué offrira ainsi un cadre idéal pour réfléchir à des pratiques respectueuses et durables, en particulier pour les villes historiques.

Ville patrimoniale et résolument tournée vers l’avenir, Hué s’est imposée comme un carrefour actif de la Francophonie. Engagée de longue date dans les réseaux francophones, elle a développé plusieurs projets ambitieux, de l’assainissement urbain à la valorisation de son patrimoine historique.

Au fil des décennies, l’AIMF est devenue un acteur incontournable de la coopération internationale. En 2025, l’association célèbre ses 45 ans d’existence. L’occasion pour les villes membres de faire le bilan de leurs projets communs, de célébrer les liens tissés, et de poser ensemble les fondations des futures actions.

