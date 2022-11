Plus de 31 milliards F pour le secteur du numérique

Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam SOULE ZOUMAROU a défendu devant les députés membres de la commission budgétaire, le budget 2023 de son département ministériel. Elle a sollicité une enveloppe de 31.075.081.000 FCFA pour poursuivre les réformes, programmes et projets dans le secteur du numérique au Bénin.

Le ballet des ministres et présidents d’institutions devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale se poursuit. Aurélie Adam SOULE ZOUMAROU s’est prêtée à l’exercice. Pour l’année 2023, elle a défendu un budget de 31.075.081.000 FCFA. 9.003.433.000 FCFA seront consacrés aux dépenses ordinaires, et 22.071.648.000 FCFA pour les dépenses en capital. Le budget 2023 du ministère du numérique et de la digitalisation est en hausse de 23,57 % par rapport au budget 2022. Cet accroissement suivant les explications du ministre, résulte des nombreux chantiers ouverts en 2022 et qui doivent se poursuivre et se renforcer en 2023. Il s’agit entre autres, de poursuivre l’extension de la connectivité dans toutes les communes du Bénin, y compris les zones rurales, l’accélération de la digitalisation de l’administration béninoise, de renforcer les usages et la confiance numériques et de susciter l’attractivité de nos communes par leur transformation numérique. Le projet de budget vise aussi à assurer la modernisation et le rayonnement des médias béninois.

En 2023, 08 principaux projets structurants à fort impact seront réalisés par le ministère du numérique. Il s’agit de l’extension de la couverture mobile dans les zones rurales et la mise en place de points numériques communautaires dans les communes éligibles qui n’en sont pas encore pourvues ; de l’élaboration et le développement de nouveaux curricula de formation pour l’enrichissement de l’offre de formation de l’école des métiers du numérique ; du développement et la promotion d’applications d’intelligence artificielle et de gestion des données utiles aux programmes nationaux ; de la poursuite de la mise en œuvre du Smart Gouv à travers la sécurisation, le renforcement et la généralisation de la gestion électronique des courriers et des documents ; de la mise en œuvre des activités relatives à la transformation numérique des collectivités locales ; de l’accélération de la modernisation de l’ORTB ; de l’opérationnalisation de la nouvelle chaîne de télévision A+ Bénin ; et du renforcement du cadre réglementaire relatif au secteur des médias.

F. A. A.

23 novembre 2022