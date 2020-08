Selon un rapport d’exécution du Budget de l’Etat, le Bénin au premier trimestre de l’année 2020 a mobilisé une somme estimée à 591.268,4 millions de francs CFA (plus de 1,06 milliard de dollars américains) dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations, rapporte l’agence Xinhua. Une performance qui dénote de la stabilité de l’économie malgré la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus survenue dans le pays au cours de la même période.

Selon le site French.xinhuanet.com, les produits de recettes des régies financières et les ressources de financement mobilisées par le gouvernement béninois au 31 mars 2020 selon le document élaboré par la direction générale du Budget du ministère de l’économie et des finances, s’établissent à environ 591.268,4 millions de francs CFA, correspondant à 29,8% des prévisions annuelles, en hausse de 47,9% par rapport aux réalisations à fin mars 2019. Pour ce qui concerne les charges, elles sont globalement exécutées pour un montant de 506.107 millions de francs CFA (plus de 910 millions de dollars américains), correspondant à 25,5% des prévisions annuelles, renseigne le site d’information.

Ces dépenses selon le rapport, sont « exécutées et essentiellement orientées vers l’investissement dans les infrastructures socioéconomiques notamment, le pavage et le bitumage des voies dans les grandes villes du pays et le renforcement des mesures sociales dans les secteurs de l’éducation et de la santé pour la poursuite de l’amélioration des conditions de vie des populations, surtout les plus pauvres.

