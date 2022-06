Phase orale du recrutement militaire prévue le 16 juin

Les jeunes gens préalablement retenus à l’issue de l’épreuve sportive et de l’étude de dossier pour les candidats du département de l’Atacora dans le cadre du concours de recrutement sur titre de quatre cent cinquante (450) jeunes pour le compte de l’année 2022, sont invités à la phase orale prévue pour le jeudi 16 juin 2022.

Dans le cadre du concours de recrutement sur titre de quatre cent cinquante (450) jeunes pour le compte de l’année 2022, il sera procédé à partir du jeudi 16 juin 2022 à la phase orale au Collège d’Enseignement Général (CEG1) Natitingou.

Les candidats concernés sont les jeunes gens préalablement retenus à l’issue de l’épreuve sportive et de l’étude de dossier pour les candidats du département de l’Atacora. Mais avant cette phase orale, les candidats sont invités à se rapprocher de leur mairie respective avant le 13 juin à douze heures en vue de procéder au choix de la langue d’évaluation.

« Chaque candidat sera évalué dans une langue de son choix parmi celles parlées dans sa commune. Ainsi, le Chef d’Etat-Major Général invite-t-il chaque candidat retenu à l’épreuve sportive à se rapprocher de sa mairie, en vue de choisir sa langue d’évaluation au plus tard le 13 juin 2022 à douze (12) heures précises. (…) Chaque candidat devra se présenter le jeudi 16 juin 2022 à 06 heures précises au centre de composition, en tenue de sport, muni de sa pièce d’identité en cours de validité », a indiqué le général de Brigade Fructueux Gbaguidi, le Chef d’Etat-Major Général, dans un communiqué en date du 10 juin.

M. M.

10 juin 2022 par ,