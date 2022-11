Petit Miguelito révèle une page sombre de son histoire

Dans une courte vidéo publiée sur son compte TikTok, l’artiste béninois Petit Miguelito a partagé avec ses fans, son vécu durant ses années d’absence de la scène musicale.

« Dans ma vie, j’ai connu des hauts et des bas, en tant qu’artiste béninois. Jusqu’aux années 2007, 2008, je vivais la gloire. (…) Même ma voiture que j’utilisais, je ne savais pas qu’on fait vidange parce que je vivais la jeunesse », a confié l’artiste Petit Miguelito. Agé de 36 ans, Petit Miguelito de son vrai nom Ghislain Toffohossou François Miguel est né d’un père musicien. Il a été révélé au public avec le titre phare « Lonlonyin » de son album « Du père au fils » (sorti en avril 2006). L’artiste a aussi à son actif les albums « Confirmation », et « La Prophétie ». Il a fait plusieurs collaborations avec des artistes de renommée internationale. .

Après des années de gloire, Petit Miguelito a été absent de la scène musicale. A l’en croire, il s’est donné à des actes dont le tabagisme. « Quand j’ai voulu comprendre c’était un peu trop tard mais j’ai souffert, je pouvais même me suicider. Je suis allé quelque part, j’ai dormi par terre pendant 3 ans avant d’avoir deux chaises dans ce pays. Je n’ai jamais appelé quelqu’un pour dire j’ai besoin de ça, non j’ai voulu accepter ma souffrance (…) Quand j’ai connu Dieu, ma vie a changé », a-t-il affirmé. Petit Miguelito a jugé bon de partager avec ses fans les leçons apprises de sa souffrance. L’artiste du registre salsa et rumba a fait son comeback avec de nouveaux titres.

A.Ayosso

30 novembre 2022 par ,