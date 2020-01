Paul Hounkpè, sauveur des FCBE

Considéré comme un traitre au lendemain de la délivrance du certificat de conformité au parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’ex ministre, Paul Hounkpè se retrouve aujourd’hui comme le sauveur de la formation politique de l’ancien chef d’État Boni Yayi.

Alors que d’autres refusaient la main tendue du chef de l’Etat Patrice Talon, et pratiquaient la politique de la chaise vide, Paul Hounkpè est le seul à saisir l’opportunité que leur offrait le président de la République pour régulariser l’existence légale du parti.

Il a oeuvré pour l’obtention du certificat de conformité que le président d’honneur du parti Boni Yayi reconnait aujourd’hui, après avoir réconcilié les protagonistes des FCBE.

Les responsables du parti se sont engagés au terme de la séance de réconciliation avec l’ancien président de la République, à taire leurs querelles et mobiliser leurs militants pour les prochaines joutes électorales. Il s’agit d’abord des élections locales, communales et municipales de cette année 2020. Ce que les autres formations politiques de la Résistance à savoir, l’USL de Sébastien Ajavon, RE de Candide Azannaï, et la RB des Soglo n’ont pu avoir, et qui par conséquent les exclut des prochaines compétitions électorales.

En tant que parti de l’opposition, les FCBE pourront bénéficier des avantages liés au statut de chef de file de l’opposition au regard des nouvelles dispositions prises par les députés de la 8ème législature après les travaux du dialogue politique.

Le mouvement extrémiste de résistance entrepris par certains partis de l’opposition au lendemain des législations a conduit beaucoup d’entre eux à tomber dans l’illégalité.

Mais FCBE a été sauvé de justesse grâce à Paul Hounkpè, qui a su faire les démarches auprès du ministère de l’intérieur pour formaliser la légalité de ce grand parti de l’opposition.

