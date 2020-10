Patrice Talon se confirme, le vice-président en suspens

Le Président de la République Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession ? Le Chef de l’Etat s’est confié à des acteurs politiques le week-end écoulé sur le sujet.

À six mois de la présidentielle de 2021, le doute plane sur la candidature de l’actuel chef de l’État. Le quotidien Fraternité a levé l’équivoque dans sa parution du Lundi 12 Octobre 2020. Selon des confidences faites à des acteurs politiques le week-end écoulé et rapportées par le journal, Patrice Talon sera bel et bien candidat à l’élection présidentielle de 2021.

Mais l’inconnue de cette équation reste le nom de son collister, c’est-à-dire celui de son Vice-Président. Pour le moment, les supputations vont bon train. Certains évoquent le nom du fidèle parmi les fidèles Olivier Boco. D’autres n’excluent pas que le choix pourrait être porté sur une femme. Mais le grand favori à ce poste demeure le ministre d’État chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané.

