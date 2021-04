Patrice Talon participe à la 58e session ordinaire

Le chef de l’Etat Patrice Talon a pris part ce samedi 23 janvier 2021 par visioconférence à la 58ème Session de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO.

Lors des travaux, Patrice Talon et ses pairs ont échangé sur l’état de la Communauté en cette période de Covid-19. Plusieurs dossiers ont été également examinés lors de cette session. Il s’agit entre autres du rapport annuel 2020 du Président de la Commission de la CEDEAO, du rapport de la 45e session ordinaire du Conseil de Médiation et de Sécurité et celui de la 85e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO.

A.A A

23 janvier 2021 par