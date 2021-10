Pascal Essou reçoit son homologue du Burundi

Pascal Essou, Médiateur de la République du Bénin et son homologue du Burundi, l’honorable Edward Nduwimana, étaient en tête-à-tête dans la matinée de ce lundi 25 octobre 2021 au siège du Médiateur à Porto-Novo.

L’Ombudsman de la République du Burundi a effectué, en compagnie d’une délégation, une visite de travail et d’amitié, lundi 25 octobre 2021, au Médiateur de la République du Bénin, Pascal Essou.

Pour le Médiateur du Bénin, la présence de l’Ombudsman du Burundi au Bénin est l’expression de la vitalité de la coopération qui existe entre les deux pays. C’est également le signe fort que les processus de médiation entre le Bénin et le Burundi doivent « se renforcer davantage et se consolider pour asseoir un vivre-ensemble cohérent », a fait savoir Pascal Essou à son homologue du Burundi.

Edward Nduwimana a remercié son hôte pour l’accueil réservé à la délégation burundaise.

L’Ombudsman de la République du Burundi est en visite au Bénin depuis le 23 octobre 2021. Au cours de son séjour, Edward Nduwimana va explorer avec Pascal Essou les pistes d’un partenariat entre les deux institutions. Des échanges de partage d’expériences sur le renforcement des mécanismes locaux de médiation et la culture du dialogue sont également au menu de la visite.

La visite de travail de la délégation burundaise au Bénin prend fin le 29 octobre prochain.

M. M.

