Pari gagné pour Gazelle Touch et MAUTO

L’agence de Marketing et Communication Gazelle Touch a assuré avec succès, la grande campagne de promotion de motos électriques de la marque MAUTO ce weekend à Cotonou. Grande caravane à travers la ville, conférence de presse à Novotel suivie d’un géant concert à CANAL OLYMPIA de Wologuèdè, bon nombre de cotonois sont unanimes à reconnaître que le Groupe MAUTO ELECTRIC MOBILITY a réussi le lancement de ses activités au Bénin

De nouvelles marques de motos pour le transport des personnes et des biens ont été exposées aux populations de Cotonou et environ ce weekend. Il s’agit des motos « COMMANDO » et « CHAP CHAP » de la marque MAUTO. C’est des motos électriques qui viennent révolutionner l’univers des transports à deux roues avec plusieurs innovations.

Contrairement aux motos à combustion, les motos électriques de la marque MAUTO exigent moins d’entretien. Avec ces motos, il n’y a plus de factures de carburant, d’huile à moteur, de filtres, de soupapes, de bougies d’allumage, et de liquide de refroidissement. Seulement la recharge de la batterie ou son renouvellement, le renouvellement des pneus, des plaquettes de frein et des roulements sont nécessaires.

L’ambition de la marque MAUTO est de produire et de commercialiser un million de différents modèles de motos électriques d’une part, et de transformer d’autre part, les moteurs des anciennes motos à combustion en moteurs électriques en vue d’assurer aux professionnels du secteur des transports, aux ménages et aux entreprises, une mobilité électrique inclusive dans le respect de l’environnement.

MAUTO s’inscrit donc dans une démarche inclusive pour l’autonomisation de ses cibles par d’attrayantes offres qui s’adaptent aux besoins de chacun pour une mobilité électrique responsable et protectrice de l’environnement.

Les nouvelles motos « COMMANDO » et « CHAP CHAP » ont été exposées aux populations au cours de la conférence de presse animée dans la matinée du dimanche 22 mai 2022 à l’hôtel Novotel de Cotonou. Une caravane dans les rues de Cotonou a précédé la conférence de presse.

Dans la soirée, le public a eu droit à un grand concert animé par de jeunes artistes béninois, et des stars au rang desquelles, Zeynab, GG Lapino, etc. Plusieurs cadeaux ont été distribués à cette occasion. Un spectateur est reparti avec une moto électrique de la marque MAUTO après un jeu concours. Une réussite de plus à mettre l’actif de Gazelle Touch.

F. A. A.

24 mai 2022 par