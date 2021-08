Paras Energy offre 250 bouteilles d’oxygène au Bénin

Le Bénin reçoit l’appui de la société Paras Energy dans sa lutte contre le Covid-19 à travers un don de plus de 200 bouteilles d’oxygène. La cérémonie de réception a eu lieu samedi 21 août 2021 au ministère de la santé.

La société Paras Energy installée au Nigeria a offert 250 bouteilles d’oxygène au Bénin pour venir en aide aux malades du Covid-19. Par ce don, Paras Energy accompagne le Bénin dans la prise en charge des patients Covid-19 selon le manager général de la structure Yashwant Kumar.

Le ministre de la santé a remercié l’entreprise pour "ce geste d’humanisme qui va contribuer à sauver des vies". L’idéal poursuit Benjamin Hounkpatin serait de ne pas avoir à s’en servir. Le ministre de la santé invite les personnes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes, pour se faire vacciner.

Les populations doivent également respecter les mesures barrières.

À la date du 15 août 2021, le Bénin compte 10.183 cas confirmés de Covid-19 dont 8402 guéris et 119 décès.

22 août 2021 par ,