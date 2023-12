PME/PMI béninoises à la rencontre de fournisseurs d’emballages

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a mis les Petites et Moyennes Entreprises/Industries (PME/PMI) au contact des opportunités offertes par les sociétés CDF-AKAD SA et WAPACK INDUSTRIES SARL. La Rencontre thématique s’est tenue, mardi 12 décembre 2023 au siège de l’institution consulaire sur le thème : « Trouver des partenaires pour la fourniture de vos emballages ».

Les difficultés d’accès aux emballages de qualité auxquelles font face les Petites et Moyennes Entreprises/Industries (PME/PMI) préoccupent la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin. L’institution consulaire a invité deux grandes sociétés installées au Bénin et spécialisées dans la fourniture d’emballages et de packaging pour échanger avec les promoteurs des PME/PMI. La Rencontre thématique s’est tenue, mardi 12 décembre 2023 au siège de l’institution consulaire sur le thème : « Trouver des partenaires pour la fourniture de vos emballages ».

L’objectif, est d’offrir aux Petites et Moyennes Entreprises, des occasions de réseautage et de partage d’opportunités avec les grandes entreprises qui sont sur place et qui peuvent être leurs partenaires, selon la Cheffe Service Accueil-Conseils et Renseignements de la CCI Bénin, Alimath Mounirou.

Jöelle Vidéhouénou, la Directrice des Opérations de la CCI Bénin a lancé cette activité et invité les promoteurs à poser toutes sortes de préoccupations aux représentants des sociétés WAPACK INDUSTRIES SARL et société CDF-AKAD SA conviées pour la circonstance.

Place a été faite ensuite aux Communications de chacune des sociétés sur leurs produits, le type de partenariat qu’elles peuvent offrir aux PME/PMI.

WAPACK INDUSTRIES SARL est installée dans la Zone industrielle de Sèmè-Podji et spécialisée dans la production d’emballages en cartons. Elle fournit des cartons plats pour l’exportation des fruits et des plateaux pour les boissons en cannettes ; des rouleaux de cartons pour l’intérieur des conteneurs ou travaux d’aménagement, selon la présentation de Ademoulero Alaran, Responsable Adjoint chargé des opérations de WAPACK INDUSTRIES SARL. « Nos offres sont flexibles et adaptées à vos besoins », a-t-il ajouté.

Société admise au régime de promotion des échanges intracommunautaires à la Zone Economique de Glo-Djigbé (GDIZ), CDF-AKAD SA fournit des emballages destinés aux céréales pour la plupart. Elle offre aux entreprises du Bénin plusieurs avantages liés aux coût, délai de livraison, service après-vente. « CDF-AKAD SA est une opportunité pour les PME et les PMI dans le domaine des emballages PP et PE de qualité au Bénin », a conclu Pétin Mensah, Responsable commercial de la société.

A l’issue des présentations, les cheffes et représentants de PME/PMI ont posé plusieurs questions aux sociétés par rapport à leurs besoins en matière d’emballage et de packaging.

Ange Christelle Dodou, promotrice de Angel Food and Beverages, a pu trouver une solution pour l’emballage des chips qu’elle produit . A l’issue de cette rencontre, la promotrice pense qu’elle a enfin des cartons à l’effigie de sa société. « J’ai pris des contacts, nous allons poursuivre la conversation », a-t-elle indiqué tout en remerciant la CCI Bénin d’avoir organisé cette Rencontre thématique. « Ce genre d’activité nous aide à faire du réseautage (…) et à être informé de ce qui peut s’offrir », a ajouté la promotrice qui regrette par contre que les emballages proposés ne prennent pas en compte toutes les spécificités des produits des PME/PMI.

La séance a permis aux entrepreneurs de pouvoir faire face désormais aux difficultés liées à l’accès aux emballages de qualité, selon Crédo Jospin Deffodji, représentant de Suzanne Santé, une PME spécialisée dans les produits cosmétiques, phyto thérapeutiques etc.

La Rencontre thématique de la CCI Bénin entend permettre aux entreprises béninoises de tirer partie des nombreuses opportunités de la redynamisation de l’économie. Elle se veut un cadre adéquat pour que les entreprises travaillent davantage ensemble et remportent des succès commerciaux.

M. M.

