Oxford Business Group et ARISE s’associent pour créer un outil de recherche clé

Afrique, mars 2023 : Un nouveau rapport, produit par Oxford Business Group (OBG) en partenariat avec ARISE, explore une dynamique en cours dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale pour placer les politiques et pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au cœur de leurs plans de transformation économique.

Intitulé "ESG en Afrique", cette étude de renseignement sur les critères ESG fournit une analyse approfondie du paysage industriel changeant de la région, y compris ses zones économiques spéciales (ZES) en expansion, dans un format facile à naviguer et accessible, soutenu par des données clés et des infographies.

Le rapport suit les stratégies de croissance qui prennent forme dans les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, ainsi que leur alignement croissant sur les principes ESG et les objectifs de développement durable des Nations unies.

Les principaux sujets examinés comprennent le rôle que joue les critères ESG dans le renforcement des activités économiques à valeur ajoutée dans les ZES de la région.

L’étude examine également le potentiel des politiques inspirées des critères ESG pour aider à attirer les investissements axés sur la durabilité pour le développement des infrastructures et stimuler la croissance du commerce international.

Les activités agricoles de l’Afrique de l’Ouest sont un point de focalisation majeur. Dans cette section, le rapport met en évidence les opportunités d’investissement émergentes du secteur industriel, dans le cadre des efforts régionaux de modernisation des pratiques et des processus grâce à l’introduction de méthodes respectueuses de l’environnement et de technologies avancées.

L’importance d’introduire des programmes et des critères réglementaires pour maintenir les chaînes d’approvisionnement est également abordée, avec les progrès accomplis par le Gabon et le Bénin pour renforcer les cycles de vie des produits parmi les questions analysées.

Le rapport cartographie la contribution d’ARISE, précédemment connu sous le nom de Zone économique spéciale du Gabon (GSEZ), aux efforts de transformation économique de l’Afrique et, en particulier, la poussée de la région à devenir un hub de fabrication international durable.

Il présente une interview avec Gagan Gupta, le PDG et co-fondateur de la société Arise IIP, dans laquelle il souligne le potentiel que présente le développement économique de l’Afrique pour l’expansion des investissements et du commerce.

« La diversification économique et commerciale représente également une opportunité d’alignement avec les principes ESG et les ODD (Objectifs de Dévelopement Durable), car cela pourrait atténuer les risques économiques résultant d’une dépendance excessive à des secteurs spécifiques, réduire la dépendance aux combustibles fossiles et créer de nouvelles opportunités d’emploi » a-t-il déclaré.

Gupta partage également ses points de vue sur les opportunités alignées sur les critères ESG dans l’industrie textile africaine, dans une interview vidéo approfondie qu’il a récemment donnée au PDG d’OBG, Andrew Jeffreys, qui peut être visionnée ici.

Karine Loehman, directrice générale d’OBG pour l’Afrique, a déclaré que le rapport soulignait une reconnaissance croissante parmi les pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale de la nécessité de donner la priorité aux normes ESG lors de la formulation de politiques et de stratégies de développement économique.

« Les opportunités pour les investisseurs de jouer un rôle dans l’expansion industrielle de l’Afrique sont énormes, avec le traitement des déchets et les énergies renouvelables parmi les nombreux segments alignés sur les ESG propices à la croissance économique », a-t-elle déclarée. « À l’avenir, nous nous attendons à ce que la région reste axée sur la durabilité et l’inclusivité au cœur de ses plans socio-économiques, ce qui contribuera à stimuler les investissements directs étrangers, le commerce international et la création d’emplois. »

Le rapport ESG sur la transformation industrielle de l’Afrique de l’Ouest et Centrale fait partie d’une série de rapports sur mesure que OBG produit actuellement avec ses partenaires, ainsi que d’autres outils de recherche hautement pertinents, notamment une gamme de rapports sur la préparation future, des articles sur les perspectives de croissance et de récupération spécifiques à chaque pays et des interviews.

Le rapport ESG est maintenant disponible pour être consulté et téléchargé sur : https://oxfordbusinessgroup.com/reports/rapport-comment-lafrique-de-louest-et-centrale-mettent-les-criteres-esg-a-profit-pour-stimuler-les-activites-a-valeur-ajoutee-dans-les-zones-esg-report/

