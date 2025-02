Ouverture des candidatures pour la 5e édition d’Africa Fashion Up

Africa Fashion Up, le rendez-vous incontournable de la mode africaine contemporaine à Paris, annonce le lancement de son appel à candidatures pour sa 5ᵉ édition, placée sous le signe de l’afro-futurisme. Organisé par l’association Share Africa, ce programme révèle depuis cinq ans les talents émergents de la mode africaine afin de les propulser sur la scène internationale. Pour cette nouvelle édition, les candidatures sont ouvertes du 17 février au 15 avril 2025.

Depuis sa création en 2020 par Valérie KA, top-modèle franco-ivoirienne, Africa Fashion Up s’est imposé comme une plateforme unique pour accompagner et mettre en lumière les créateurs africains les plus prometteurs. L’édition 2025 poursuit cette mission en offrant aux lauréats une expérience immersive alliant formation, mentorat et rencontres exclusives avec des acteurs clés de l’industrie de la mode française et internationale.

Un marché de la mode en plein essor, reflet d’une créativité foisonnante

La mode africaine s’impose aujourd’hui comme une force créative et économique majeure. Porté par une population jeune, une urbanisation rapide et une classe moyenne en plein essor, le marché de la mode en Afrique, estimé à 31 milliards de dollars en 2020, ne cesse de se développer. Parallèlement, l’essor du e-commerce couplé à un engouement accru pour les designs africains offrent de nouvelles opportunités aux créateurs, leur permettant d’exporter leur talent et d’imposer leur signature sur la scène mondiale.

Avec plus de 24 pays représentés et plus de 500 candidatures reçues lors des éditions précédentes, Africa Fashion Up est devenu un révélateur des talents du continent. En 2025, le programme célèbrera cette dynamique sous le prisme de l’afro-futurisme, mettant en avant une mode qui allie innovation et héritage culturel.

Une opportunité unique pour les créateurs africains

Le programme s’adresse aux jeunes créateurs, stylistes et designers africains souhaitant faire rayonner leur vision de la mode au-delà du continent. A l’issue d’une sélection rigoureuse menée par un jury international, cinq talents seront retenus pour une semaine immersive à Paris.

Cette expérience comprendra des masterclasses et awakening sessions dispensées par des figures emblématiques du secteur, des rencontres avec des maisons de mode de renom et des visites exclusives chez les partenaires du programme, dont Balenciaga, HEC Paris, les Galeries Lafayette et l’Instituto Marangoni.

Point d’orgue de cette aventure, les lauréats auront l’opportunité de dévoiler leurs créations lors d’un défilé d’exception à Paris, illustrant ainsi leur savoir-faire et leur engagement pour une mode innovante et responsable.

Un tremplin vers une reconnaissance internationale

Depuis sa création, Africa Fashion Up a contribué à l’émergence de designers qui s’illustrent désormais sur la scène internationale, leur permettant ainsi de faire rayonner leur talent. “Nous sommes fiers de constater l’impact qu’Africa Fashion Up a eu sur la trajectoire de nombreux designers africains. Cette 5ᵉ édition sera une nouvelle occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité de la mode africaine, tout en offrant aux talents émergents des outils concrets pour développer leur marque et conquérir de nouveaux marchés”, se réjouit Valérie KA, Fondatrice de Share Africa.

Comment postuler ?

Pour cette nouvelle édition, deux catégories de candidatures sont ouvertes :

• Fashion Young Leader : Destinée aux jeunes créateurs de mode africains ou issus de la diaspora, cette catégorie s’adresse aux talents émergents souhaitant se faire connaître et structurer leur marque.

• Best African Designer : Réservée aux créateurs plus établis, cette catégorie requiert également une entreprise enregistrée, de disposer de revendeurs et d’avoir une forte présence et visibilité sur les réseaux sociaux.

Les créateurs désireux de participer à cette aventure peuvent déposer leur candidature en ligne sur le site officiel du programme : https://www.africafashionup.com/appel-a-candidatures

À propos d’Africa Fashion Up

Africa Fashion Up, initié par Valérie Ka, est un programme de soutien et de coaching destiné à accompagner les jeunes créateurs africains. Il constitue également la première grande manifestation parisienne dédiée à la mode africaine contemporaine, visant à promouvoir et à encourager cette scène en plein essor.

À propos de Share Africa

SHARE AFRICA est une plateforme dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat et de la créativité en Afrique, mettant en avant une vision jeune, innovante et durable du continent.

