Ouverture de la plateforme de recueil des choix de filières

La plateforme de recueil des choix de filières pour la sélection et le classement des nouveaux bacheliers dans les universités publiques à titre entièrement payant, sera ouverte du 23 au 30 septembre 2023. L’annonce a été faite par la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) à travers un communiqué du 22 septembre 2023.

Ouverture du samedi 23 septembre à 00 heure au samedi 30 septembre 2023 à minuit de la plateforme de recueil des choix de filières en vue de la sélection et du classement des nouveaux bacheliers dans les universités publiques à titre entièrement payant. Cette phase de recueil des choix de filières est réservée aux bacheliers de 2023, titulaires d’un baccalauréat classique (séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3).

La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) informe les nouveaux bacheliers que la plateforme est accessible via le lien https://apresmonbac.bi. Les bacheliers sont invités à bien s’approprier du guide d’orientation qui a été vulgarisé lors de la campagne d’orientation du 14 au 18 août 2023 afin de faire des choix judicieux.

Akpédjé Ayosso

22 septembre 2023 par ,