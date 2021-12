OBG lance la première enquête mondiale auprès des PDG

Une enquête menée par la société mondiale de recherche et de conseil Oxford Business Group (OBG) évalue les observations des dirigeants internationaux sur un large éventail de questions relatives aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris l’impact de la pandémie de Covid-19 sur leur prise de décision.

Intitulé « Renewed focus : How the Covid-19 pandemic shaped priorities around ESG principles », cela marque la première fois que l’enquête phare se focalise sur les critères ESG. Les résultats portent sur 350 répondants des régions couvertes par OBG sur l’approche de leur entreprise en matière d’ESG et les défis à la croissance des entreprises. Les résultats de l’enquête peuvent être consultés dans leur intégralité sur https://oxfordbusinessgroup.com/enquete-esg-aupres-des-pdg-le-conseil-d-administration-devient-il-plus-vert.

Dans sa recherche, OBG a interrogé des cadres de tous les secteurs économiques, les services financiers et l’énergie étant les plus représentés. Les résultats sont étayés par une analyse approfondie du rédacteur en chef d’OBG, Oliver Cornock, et des quatre rédacteurs régionaux du cabinet, qui explorent les caractéristiques spécifiques des marchés qu’ils couvrent et ainsi suivent leurs parcours ESG.

Dans sa contribution, Bernardo Bruzzone, rédacteur régional d’OBG pour l’Afrique, a souligné la nécessité de mieux inciter et structurer la mise en œuvre des ESG en Afrique, et de mener l’accélération économique en cours de manière durable et inclusive.

« Bien que la mise en œuvre des critères ESG devrait être une priorité absolue pour l’Afrique, seul un tiers des entreprises interrogées de la région disposent actuellement d’un département spécial dédié à l’ESG », a-t-il déclaré. L’Afrique poursuit Bruzzone bénéficierait grandement de réglementations plus strictes, de plus d’incitations, et de plus de sensibilisation et d’informations liées aux critères ESG.

De manière significative, plus de 60% des personnes interrogées dans le monde ont déclaré que la pandémie avait modérément ou significativement affecté leur compréhension et/ou leur appétit pour l’ESG, signe que la crise sanitaire avait mis en lumière les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement et d’autres domaines, et avaint ainsi encouragé les entreprises à mettre la durabilité au premier plan de nouvelles stratégies.

Dans une question distincte sur les obstacles au respect des critères ESG, le financement insuffisant et les incitations ou pénalités en cas de non-conformité ont été cités comme le plus grand défi rencontré par les entreprises, recueillant 20,4 % des réponses.

Priorités en matière de durabilité environnementale

OBG a également interrogé les dirigeants sur leurs priorités en matière de durabilité environnementale au cours des 12 prochains mois. Ici, l’investissement durable a pris la première place, cité par 22% des personnes interrogées, suivi par les énergies renouvelables (19%). Étonnamment peut-être, la réduction des émissions de carbone était la première priorité pour seulement 10 % des répondants.

Signe d’une focalisation accrue sur l’ESG, plus d’un tiers (35 %) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que leur entreprise donne la priorité au financement des trois piliers, bien que la gouvernance soit mentionnée le moins souvent en tant que domaine individuel.

Oliver Cornock, rédacteur en chef d’OBG, a déclaré que si la pandémie de Covid-19 aurait pu entraîner la mise à l’écart de l’adoption des principes ESG, l’inverse s’était en fait produit, comme l’a montré l’enquête.

« Les actionnaires et les investisseurs prennent désormais en compte la stratégie et la trajectoire ESG dans leur prise de décision, et les consommateurs sont également de plus en plus conscients de l’équité et de la durabilité des biens qu’ils utilisent, des vêtements qu’ils portent et des services qu’ils paient », a-t-il déclaré. « Cela est également vrai pour les investisseurs étrangers qui examinent l’environnement ESG, les réglementations et les incitations des pays dans lesquels ils envisagent de faire des affaires. »

Cornock a déclaré que l’enquête d’OBG a également réaffirmé que si la bataille pour la durabilité environnementale à prendre au sérieux était gagnée à de nombreux niveaux, la performance relativement faible de la gouvernance représentait un défi pour certains des marchés émergents cherchant à attirer des investissements étrangers.

« L’acceptation tacite que la corruption fait simplement partie de la conduite des affaires dans certains endroits est l’un des obstacles les plus importants à l’avancement du segment de la gouvernance », a-t-il noté. « Les progrès dans la durabilité environnementale et les sphères sociales ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel tant que les structures de gouvernance appropriées ne sont pas en place et effectivement appliquées. »

Le point de vue de Cornock peut être trouvé dans son intégralité sur le blog de l’éditeur d’OBG, ainsi que des analyses supplémentaires de tous les éditeurs régionaux d’OBG sur les marchés qu’ils couvrent. Intitulé « Next Frontier », le blog sert de plate-forme aux experts d’OBG pour partager leurs réflexions sur les derniers développements en cours dans les secteurs des 30+ marchés à forte croissance couverts par la recherche de l’entreprise.

OBG a commencé à produire ses enquêtes auprès des PDG (CEO Surveys) en 2016 afin de donner aux titulaires de leur licence une idée du sentiment des entreprises dans les économies couvertes, appelées marchés Yellow Slice, en référence à sa couleur d’entreprise. Depuis lors, ces enquêtes sont devenues une partie très importante et intégrante parmis portefeuille d’outils de recherche de l’entreprise.

Les enquêtes OBG CEO Surveys font partie des études sur mesure du Groupe que la société produit actuellement, ainsi que d’autres outils de recherche très pertinents, y compris une gamme d’articles et d’entretiens sur les perspectives de croissance et de reprise spécifiques à chaque pays. Les résultats complets des sondages sont disponibles en ligne et sur papier. Des études similaires sont également en cours sur les nombreux marchés sur lesquels OBG opère.

A propos d’Oxford Business Group

Oxford Business Group (OBG) est un cabinet d’intelligence économique et de conseil présent dans plus de trente pays d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques. La firme produit de l’information stratégique sur les marchés ayant démontré un taux de croissance parmi les plus rapides au monde, afin d’aiguiller les décisions commerciales et d’investissement.

À travers sa gamme de produits – veille économique : Economic News & Views, sondages OBG CEO Surveys ; événements et conférences ; capsules vidéo exclusives : Global Platform, publications annuelles : The Report – et sa division-conseil, OBG développe des analyses exhaustives et précises de l’évolution macroéconomique et sectorielle.

Ces produits d’intelligence économique sont diffusés via différentes plateformes permettant à OBG de joindre ses abonnés directs, ainsi que les abonnés de Dow Jones Factiva, Bloomberg Professional Services, Eikon de Refinitiv (anciennement Thomson Reuters), Factset, et plusieurs autres.

A. A. A

15 décembre 2021 par ,