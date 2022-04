OBG et ADCA s’associent pour un nouveau Focus Report

Un nouveau Focus Report produit par Oxford Business Group (OBG) en partenariat avec l’Africa Data Centers Association (ADCA), mettra en évidence les opportunités d’investissement pour aider à établir un écosystème des TIC, essentiel pour stimuler le développement du continent.

Le rapport est représentatif d’une collaboration continue entre OBG et l’ADCA, constituant la deuxième édition du « Data Centres in Africa Focus Report » publié en 2021, qui a exploré le besoin urgent de déployer davantage d’installations offrant ces services, dans un contexte de demande croissante de la part d’économies de plus en plus numérisée, encore en manque de capacité.

Alors que la concurrence pour attirer les investissements devrait être féroce dans l’ère post-pandémique, la première édition du rapport avait analysé les atouts de l’Afrique, menés par sa population jeune, connectée à Internet et en croissance rapide. Ce rapport a noté que, puisque la plupart des Africains accèdent à Internet via des appareils mobiles, le continent pourrait être en mesure de contourner certaines étapes traditionnelles du développement industriel et opérer un bond technologique.

Dans la nouvelle édition, les lecteurs trouveront un compte rendu des progrès réalisés en matière de connectivité mobile et de bande passante internationale, ainsi que l’évolution des initiatives visant à établir des data centres aux standards internationaux à travers l’Afrique. Le rapport retracera les mesures prises par un certain nombre de gouvernements africains pour élaborer des programmes de réformes axés sur le numérique qui devraient stimuler la croissance et créer des emplois. Il mettra en lumière le déploiement des centres de données à un moment où les pays cherchent à améliorer leur infrastructure de connectivité et à développer le contenu local, afin d’accélérer la transformation numérique et faire progresser les technologies telles que l’IA, le cloud et l’edge computing, à travers l’Afrique.

Le rapport examinera également l’importance attribuée à l’intégration des principes de durabilité dans le développement de l’écosystème des TIC dès les premières étapes, avec un accent particulier sur les solutions qui garantissent l’efficacité énergétique dans les centres de données .

Libérer tout le potentiel numérique du continent

Les lecteurs auront accès à des études de cas approfondies, des points de vue de représentants d’acteurs clés de l’industrie, y compris une contribution d’Ayotunde Coker, président de l’African Data Centres Association (ADCA) et PDG de Rack Center ; dans laquelle il explique pourquoi le moment est arrivé pour l’industrie des data centres de se développer à travers le continent.

« L’année dernière a connu une accélération des investissements dans les infrastructures de connectivité et le déploiement de data centres à travers le continent, les opérateurs élargissant leur empreinte afin de pouvoir alimenter la croissance exponentielle de la numérisation et de la consommation de données, dynamisée par la pandémie de Covid-19. Avec une capacité installée accrue, nous disposons désormais de bases encore plus solides pour favoriser l’Afrique en tant que destination pour les data centres », a-t-il déclaré.

Karine Loehman, directrice générale d’OBG pour l’Afrique a affirmé qu’avec la pandémie de Covid-19 ayant accéléré la numérisation, des efforts étaient en cours pour attirer les investissements nécessaires pour libérer tout le potentiel numérique du continent, en priorisant des domaines tels que le perfectionnement des compétences en TIC et le déploiement des infrastructures considérées comme prioritaires.

« La technologie numérique devrait jouer un rôle multiple dans le pilotage du développement économique de l’Afrique, en aidant à améliorer sa compétitivité, à fournir des services publics et à renforcer la sécurité alimentaire », a-t-elle indiqué.

« Nos recherches confirment que les investisseurs ont déjà commencé à injecter le capital requis au développement de l’économie numérique africaine, malgré un climat quelque peu difficile. L’accès à Internet haut débit étant considéré comme un catalyseur clé de l’économie numérique et faisant encore défaut dans une grande partie de l’Afrique, nous prévoyons que la demande de services de data centres s’accélère à moyen terme. », a ajouté la directrice générale d’OBG pour l’Afrique.

La première édition du « Data Centres in Africa Focus Report » est disponible pour consultation et téléchargement sur https://oxfordbusinessgroup.com/news/focus-report-how-africa-positioned-destination-data-centres

L’étude sur l’industrie des data centres en Afrique fait partie d’une série de rapports sur mesure qu’OBG produit en partenariat avec des institutions sectorielles représentatives, ainsi que d’autres outils de recherche incontournables, y compris une gamme d’articles et d’entretiens sur les perspectives de croissance et de reprise spécifiques à chaque pays.

À propos d’Oxford Business Group

Oxford Business Group (OBG) est un cabinet d’intelligence économique et de conseil présent dans plus de trente pays d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques. La firme produit de l’information stratégique sur les marchés ayant démontré un taux de croissance parmi les plus rapides au monde, afin d’aiguiller les décisions commerciales et d’investissement.

À travers sa gamme de produits – veille économique : Economic News & Views, sondages OBG CEO Surveys ; événements et conférences ; capsules vidéo exclusives : Global Platform, publications annuelles : The Report – et sa division-conseil, OBG développe des analyses exhaustives et précises de l’évolution macroéconomique et sectorielle.

Ces produits d’intelligence économique sont diffusés via différentes plateformes permettant à OBG de joindre ses abonnés directs, ainsi que les abonnés de Dow Jones Factiva, Bloomberg Professional Services, Eikon de Refinitiv (anciennement Thomson Reuters), Factset, et plusieurs autres.

