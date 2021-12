Le président de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), Serge Ekue, a visité le 20 décembre dernier l’industrie pharmaceutique Pharmaquick by Abt Sa à Akpakpa, Cotonou.

Le président Serge Ekue et sa délégation ont suivi le processus industriel de fabrication des médicaments à Pharmaquick. « Nous avons visité l’usine de fabrication. Nous avons regardé tout le processus industriel, le mode d’intégration et d’exploitation. Nous sommes en raison de croire que cette usine est bien tenue. La production me semble être de bonne facture. Et il semble important que la Boad continue d’apporter son soutien à ce secteur essentiel », a-t-il déclaré.

Selon le président de la BOAD, la santé est l’un des secteurs prioritaires d’intervention de la BOAD. « Il est important que nous venions voir ce à quoi nous contribuons », a-t-il confié. Serge Ekue s’est aussi intéressé aux opérations de contrôle qualité.

L’industrie pharmaceutique Pharmaquick by African Bio technologies Sa fabrique des comprimés au Bénin depuis plusieurs années.

Le président directeur général de Pharmaquick by Abt Sa, Charles Adjalla, lors des échanges avec la délégation de la BOAD a indiqué que l’usine souhaite augmenter sa production journalière (3 millions 800 mille à 12 millions de comprimés par jour). « En deux ans de production, nous sommes passés d’un chiffre d’affaires annuel de 800 millions à 4 milliards FCFA en 2020. Et nous sommes sur le point de franchir la barre de 5 milliards FCFA en 2021 », a-t-il ajouté. L’ambition de Pharmaquick by Abt Sa est d’être une industrie pharmaceutique de référence dans la sous-région.

AAA.

23 décembre 2021 par ,