’’ Nous rageons de battre l’opposition aux élections !’’ (Distel AMOUSSOU)

Le consultant en communication, Distel AMOUSSOU a rejoint le parti Bloc Républicain (BR), une des formations politiques de la mouvance présidentielle quelques mois avant les législatives de janvier 2023. Contre toute attente, le nouvel adhérant n’a pas été positionné sur la liste de candidature déclarée à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Invité à se prononcer sur son absence sur la liste BR, il réaffirme que son appartenance à la formation politique ne se justifie pas par des questions d’intérêts et de positionnement.

Distel AMOUSSOU n’est pas candidat aux législative du 08 janvier 2023 au Bénin. Sur la question relative à son absence sur la liste du parti Bloc Républicain, sa réponse est sans ambigüité. « On n’accourt pas à un parti politique pour des intérêts individuels ; on ne va pas à un parti pour des questions de positionnement ou des nominations », a fait savoir le militant BR. Pour lui, on va à un parti politique lorsqu’on est porteur d’un idéal. Ainsi, on va à la rencontre des idéaux prônés par un parti, et c’est ensemble qu’on construit un projet de société. L’objectif d’un parti politique souligne Distel AMOUSSOU, est d’aller conquérir le pouvoir et de le gérer. Pour cela, il y a des « des bases et des fondamentaux auxquels il faudrait se rattacher ».

Le consultant en communication justifie également son absence aux prochaines législatives par l’approche pédagogique selon laquelle, on ne va pas à un parti à deux (02) ou trois (03) mois des élections pour « faire pression, se battre pour avoir une place ». « En le faisant, on désarticule la structuration et l’organisation du parti », a souligné le consultant en communication.

L’apport communicationnel au BR

Au sujet de sa contribution à la politique de communication du BR, Distel AMOUSSOU a d’abord salué le travail de communication qui se faisait au sein du parti avant son arrivée. C’est un grand parti qui communiquait beaucoup, mais peut-être pas au goût des professionnels des médias, a-t-il fait observer rassurant de sa disponibilité à répondre aux questions des journalistes.

Le consultant promet d’apporter sa touche particulière à la communication du BR pour plus de visibilité, de clarté dans la lecture des décisions et du fonctionnement du parti.

Préparation pour les élections législatives

Selon Distel AMOUSSOU, le BR est un grand parti qui a sa structuration, son fonctionnement et ses démembrements qui sont très actifs sur le terrain. La formation politique part pour prendre d’assaut toutes les circonscriptions électorales afin de les caporaliser pour la victoire au soir du 08 janvier 2023.

Tout en taisant les stratégies à développer sur le terrain, il prédit la victoire du BR aux prochaines législatives.

Les défections enregistrées ces dernières semaines au BR

Distel AMOUSSOU au cours de l’entretien avec les journalistes n’a pas échappé à la question relative aux défections que le parti a enregistré à l’approche du scrutin. Il s’agit selon lui, d’une pathologie commune à toutes les formations politiques ; et révélateur de la tricherie de certains acteurs politiques vis-à-vis de la réforme du système partisan. Mais au-delà de tout, le Bloc Républicain reste debout comme un grand parti. Les départs enregistrés n’ont nullement ébranlé la formation politique, a-t-il rassuré soulignant qu’ « à chaque fois qu’il y a départ, il y a des centaines d’arrivées ».

Le BR dans son fonctionnement, rappelle Distel AMOUSSOU, met un accent particulier sur la formation au militantisme. Les militants ne sont pas là pour des questions d’intérêts, de survie, de positionnement, etc. Lorsqu’il y a arbitrage, il y a forcément frustration quelque part, mais la formation politique dispose d’une arme qui permet de soigner cette plaie commune à toutes les formations politiques, a expliqué le militant du BR. Cette arme à l’en croire, c’est le dialogue avec les militants.

Distel AMOUSSOU a rejoint le BR après une série de consultations d’hommes politiques béninois. L’objectif de son entrée dans l’arène politique est de préserver les réformes en cours dans le pays.

F. A. A.

8 novembre 2022 par ,