« Nous observons les recommandations de l’OMS (...) »

Dans un entretien accordé à l’agence de presse multimédia internationale Sputnik, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Sourou Orounla a fait connaître la position du gouvernement sur le vaccin contre le Covid-19.

La France a proposé au Bénin d’adhérer au projet Covax, initié par l’Alliance du vaccin (GAVI) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Son objectif est d’accélérer la fabrication de vaccin contre le Covid-19 afin de faciliter son accès aux populations les plus vulnérables à l’échelle mondiale. La campagne de vaccination est en cours dans plusieurs pays.

Alors que le projet intéresse de nombreux pays, les autorités béninoises préfèrent analyser la situation. « Nous sommes attentifs à ce qu’il se passe dans le monde entier, mais nous sommes très circonspects par rapport à ces innovations que nous ne maîtrisons pas », a déclaré le porte-parole du gouvernement à Sputnik.

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le Bénin suit les recommandations de l’OMS. « Nous observons les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé avec les principes de précaution, de prudence et de prévention qui sont les nôtres et qui nous obligent à regarder de plus près ce qui est proposé aujourd’hui sur le marché », affirme le ministre Orounla.

Le Bénin a mis en place un plan de riposte pour lutter contre le Covid-19 sur le territoire national. Il s’agit entre autres de la mise en confinement systématique de toute personne arrivant au Bénin par voie aérienne ; la limitation entrées et sorties par les frontières terrestres du Bénin ; un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées, la constitution de stocks de réserve de médicaments etc.

« Tout le monde a fermé ses frontières autour de nous, c’est leur droit. Sans vouloir leur jeter l’opprobre, ils ont agi par excès de précautions », relève le porte-parole du gouvernement.

A en croire Me Orounla, le plan de riposte « est en train de porter ses fruits ». Le Bénin est l’un des pays avec un faible taux d’infection comparé à d’autres Etats.

À la date du 25 janvier 2021, le Bénin compte 340 cas actifs pour un total 3786 cas confirmés dont 3386 guéris et 48 décès.

A.A.A

