« Nous ne devons être une opposition de blocage systématique »

Le député du parti d’opposition Les Démocrates est revenu, dans un entretien accordé à Bip radio dimanche 10 décembre 2023, sur l’ambiance qui devrait prévaloir au sein de l’Assemblée nationale, 9è législature.

« La mouvance n’est pas une peste. Tant que les initiatives partant de la mouvance et de l’opposition peuvent être profitables au pays, je crois que nous n’allons pas nous braquer.(...) », a indiqué Basile Ahossi, le député du parti d’opposition Les Démocrates, sur Bip radio, dimanche 10 décembre 2023.

C’est dans ce contexte que le député inscrit son vote en faveur du Budget de l’Etat 2024 en dépit des consignes du parti.

« L’idéal aurait été qu’on vote tous dans le même sens », a indiqué Basile Ahossi. « Nous sommes des hommes, nous avons voté unanimement le rapport général. Moi je ne me sentais pas à l’aise après avoir donné mon quitus au rapport », a justifié le député Démocrates.

La cohésion au sein du parti n’a pas été affectée, selon Basile Ahossi. « Juste après le vote, nous avons rigolé ensemble et eux ils savaient l’issue du vote », a-t-il indiqué.

Le député entend poursuivre sur cette même lancée lors des votes au parlement. (...) Je vais peut-être convaincre d’autres personnes de me suivre. Parce que nous ne devons pas être une opposition de blocage systématique. (...) Conscient de notre position de faiblesse au sein du parlement, moi je pense que toute les fois que c’est possible, il faut qu’on tendre la perche », a indiqué Basile Ahossi.

11 décembre 2023