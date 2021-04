Après la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 11 avril 2021, la présidente de l’UDBN Claudine Prudencio félicite Patrice Talon et appelle les compatriotes à rejoindre le navire Bénin qui ne va jamais chavirer.

« Enfin nous y sommes, l’objectif est atteint », a déclaré la présidente de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, Mme Claudine Prudencio.

Selon les résultats provisoires de la Cena, le duo Talon-Talata arrive largement en tête de la présidentielle avec 86,36% des suffrages exprimés. Pour Claudine Prudencio, il s’agit d’un KO retentissant, exceptionnel. « Notre pays, le Bénin vient d’étonner encore le monde », a-t-elle déclaré.

Sans attendre les résultats définitifs, Claudine Prudencio a au nom du parti UDBN et en son propre nom exprimé à Patrice Talon ses vives félicitations pour sa brillante réélection à la tête du Bénin. « Merci à vous pour cette grande vision et cette endurance hors du commun pour le développement, le vrai développement de notre Nation. Puisse le Seigneur vous protéger, vous bénir. Puisse l’Esprit Saint vous inspirer pour continuer les cinq prochaines années à donner la preuve que ce pays peut se développer en comptant sur ses propres forces », prie-t-elle.

Appréciant les cinq années de mandat de Patrice Talon, Claudine Prudencio souligne que « le travail bien fait paie toujours ». L’UDBN a durant la pré-campagne, entamé et bouclé une tournée nationale de paix et de remobilisation du peuple électeur. Pendant la campagne, l’UDBN a mouillé le maillot et déployé ses équipes de supervision dans les bureaux le jour du scrutin. Claudine Prudencio n’a pas manqué de remercier les militants et militantes du parti pour les efforts consentis.

La présidente a également exprimé sa gratitude aux institutions de la République qui se sont investies dans l’organisation et la réussite du scrutin ainsi qu’aux missions nationales et internationales d’observations. Elle a particulièrement rendu hommage aux forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable pour la préservation de la paix dans notre pays.

« Maintenant que nous avons vaincu la fatalité, nous devons tous faire place au développement, le vrai développement du Bénin. Chers compatriotes des quatre coins du Bénin et de la Diaspora, embarquons tous dans le navire Bénin qui ne va jamais chavirer. Le turbo du développement est là pour nous conduire à bon port », a affirmé Mme Claudine Prudencio.

A.A.A

