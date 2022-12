Mot du Secrétaire Exécutif National du parti FCBE

Militantes, militants,

Mes chers compatriotes,

Comme une promesse faite, notre parti a choisi résolument de rester dans l’arène politique et de jouer un rôle en éliminant de sa méthode le recours à la violence sous toutes ses formes et de privilégier le dialogue et la recherche du consensus. Le contexte actuel de notre pays oblige à tenir compte de ces fondamentaux, d’ailleurs érigées en valeurs constitutionnelles par l’historique Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990.

Il est donc clair qu’en vue de préserver l’essentiel des acquis, nous avons un rôle éminemment historique à jouer non seulement au cours de ces élections mais surtout au cours de la mandature à venir. C’est pourquoi nous venons soumettre à votre appréciation notre programme de législature qui servira de boussole à nos députés de la 9ème législature. Nous sommes convaincus que son contenu sera mis en application en vue d’assurer la plénitude de la représentation du peuple et de rétablir notre démocratie acquise de hautes luttes...

Il s’agira de légiférer en tenant compte de l’opinion du peuple et de faire en sorte que les lois à voter soient en faveur de nos populations. Ainsi notre programme de législature est dénommé : FCBE, Un parlement du peuple pour le peuple.

Nous vous exhortons à la sérénité, au respect de soi et de l’autre, et surtout la paix.

Vive la démocratie !

Vive le Bénin !

Vive la FCBE !

Je vous remercie

23 décembre 2022 par