Moov Africa et les boulangers célèbrent l’enfance à l’EPP Djigbo-Hounhoue

Dans le cadre de la journée mondiale de l’enfance, la Fondation Moov Africa et les boulangers du Bénin étaient à l’école primaire publique de Djigbo-Hounhoue, une localité de l’arrondissement de Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi, ce vendredi 19 novembre 2021. Objectif de l’action conjuguée des deux organisations, soutenir les enfants de cette école à travers divers dons.



Le président de l’Association des boulangers et pâtissiers du Bénin, Gervais C. Padonou, très ému par les conditions de travail des enfants de cette école, s’est engagé à travailler et à voler à leur secours toutes les fois que c’est nécessaire. Le dispositif d’accompagnement sera revu afin d’améliorer les prochaines actions, a-t-il promis.

A travers l’initiative Main dans la Main, le président de l’Association des boulangers et pâtissiers du Bénin dit avoir compris que des gens souffrent dans certains milieux. Ce qui renforce son engagement à travailler ensemble avec la Fondation Moov Africa dans le sens de pérennisation des actions.

Donner, c’est le message fort que le secrétaire exécutif de la Fondation Moov Africa, Dolorès Chabi-Kao, a passé ce vendredi. « C’est la journée mondiale de l’enfance. Rejoignez l’initiative Main dans la Main, et faites comme l’Association des boulangers et pâtissiers du Bénin. Rejoignez l’initiative et donner ce que vous avez pour le bonheur des enfants », a-t-elle lancé. A en croire le secrétaire exécutif, on peut tout donner, y compris de son temps.

Le don offert selon le directeur de l’école, Totin Cossi, permettra de soulager les peines des élèves. Tout en exprimant ses remerciements aux donateurs, il les a invités à penser régulièrement à ces enfants « déshérités ».

Même doléance chez le président de l’Association des parents d’élèves. Après avoir remercié la Fondation Moov Africa et les boulangers, Hounkpèvi Louis S. a souhaité qu’une fois par an, qu’un regard soit porté sur les enfants de Djigbo-Hounhoue.

