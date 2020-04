Moele-Bénin aux côtés de l’UP

Le Mouvement pour l’émancipation des élites engagées (Moele-Bénin) s’est engagé à soutenir les candidats du parti Union Progressiste (UP) dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Au terme d’une rencontre ce dimanche 19 avril 2020, une déclaration a été rendue publique, et signée des présidents Jacques Ayadji du Moele-Bénin et Bruno Amoussou de l’UP.

Dans cette déclaration, l’Union Progressiste tout en saluant la décision de haute portée politique du Moele-Bénin, l’a appréciée comme « une contribution importante à la promotion, à la primauté et au triomphe des combats d’idées et de propositions dans la conduite des activités politiques ».

Remerciant Moele-Bénin pour ce saut important dans l’action politique, l’UP a souligné que « cette vision novatrice ouvre de nouvelles perspectives à la satisfaction des aspirations du peuple béninois ».

Dans cette perspective, les deux partis ont décidé de mettre en place un Comité paritaire chargé de la rédaction d’une feuille de route et de préciser les mécanismes d’actions communes des militants dans les circonscriptions électorales que sont les arrondissements.

Tout en réaffirmant leur autonomie existentielle et organisationnelle, le parti Moele-Bénin et l’Union Progressiste ont salué la réforme du système partisan. Ils entendent contribuer à sa mise en œuvre dans un esprit de grande ouverture, et d’engagement politique.

Dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai 2020, Moele-Bénin a été écarté par la Commission électorale nationale autonome (CENA) à l’étape de complétude des dossiers de candidature.

F. A. A.

21 avril 2020 par