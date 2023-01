La Secretaire d’Etat Adjointe Michèle Sison affiche sa satisfaction

La Secrétaire d’Etat américaine chargée des organisations internationales, Michèle Sison a fait une déclaration, mercredi 25 janvier 2023, à Rabat, sur les relations entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Michèle Sison a décerné un satisfecit à SM. Le Roi Mohammed VI pour ses efforts en faveur de la paix et la sécurité en Afrique du nord.

Dans sa déclaration de la Secrétaire d’Etat américaine a souligné que les États Unis apprécient hautement le rôle de Sa Majesté Le Roi, en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du nord et au Moyen-Orient.

En effet, le Maroc accueille les bureaux de pas moins de 21 agences onusiennes, ce qui en soi renseigne sur le rôle essentiel du Royaume en tant que leader régional et sur son engagement en faveur de la diplomatie multilatérale.

Michèle Sison a par ailleurs tenu à mettre en avant combien l’Administration Biden apprécie à sa juste valeur les contributions du Royaume aux missions onusiennes de maintien de la paix, à travers le monde.

Enfin, Michele Sison s’est dite ravie d’être au Maroc, l’un des alliés les plus proches et les plus anciens des États Unis.

Josué SOSSOU

