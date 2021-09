Michel Dussuyer ambitionne de maintenir la même dynamique

Le sélectionneur national s’est prononcé quelques minutes après la victoire des Écureuils 1-0 face aux Barea de Madagascar, ce jeudi 02 septembre 2021, à Antananarivo. Maintenir la même dynamique, c’est ce qu’ambitonne Michel Dussuyer .

Les Écureuils victorieux des Barea, c’est le résultat au terme de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Quatar 2022. Fier de la prestation de ses poulains, l’entraîneur du Onze national a livré ses impressions. « On a pris trois points avec cette victoire et c’est l’essentiel à retenir », a-t-il déclaré. « Nous savons que le match sera compliqué mais nous avons su marquer tout en gardant vierge nos cages », a ajouté le technicien français. Le reste fait-il savoir, c’est de « maintenir la même dynamique ».

Par cette victoire, les Écureuils se positionnent 1er du groupe J devant la Tanzanie et la RD Congo (1 point chacun), et le Madagascar, 4ème avec 0 point.

Lundi prochain, l’équipe nationale sera face à la RD Congo pour la 2ème journée de ces éliminatoires.

