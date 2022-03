Mgr Isidore de Souza inoubliable 23 ans après

Ce 13 mars, l’Eglise catholique et le peuple béninois célèbre le 23è anniversaire du décès de Mgr Isidore De Souza.

13 mars 1999 – 13 mars 2022. Cela fait exactement 23 ans que Mgr De Souza, ancien archevêque de Cotonou et une figure emblématique de l’histoire politique du Bénin est décédé. Le prélat a rejoint le père céleste à l’âge de 64 ans. Président du présidium de la Conférence nationale souveraine qui s’est tenue du 19 au 28 février 1990 au PLM Alédjo à Cotonou et président du Haut Conseil de la république du Bénin de 1990 à 1993, Mgr De Souza a contribué à l’avènement de la démocratie au Bénin. « Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise le ciel qu’aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots ». Ces propos du prélat à la Conférence résonnent encore dans les mémoires et sont souvent rappelées par les acteurs politiques à l’approche des élections où la tension monte entre divers camps.

Mgr De Souza est né le 4 avril 1934 à Ouidah et ordonné prêtre le 8 juillet 1962. Il a été archevêque de Cotonou de 1990 à mars 1999, date de son rappel à Dieu.

M. M.

