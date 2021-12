Meta a publié, ce jeudi 09 décembre 2021, sa "Rétrospective de l’année 2021 en Afrique", une infographie présentant ses investissements et ses initiatives clés en Afrique sub-saharienne cette année.

En 2021, Meta s’est concentré sur la stimulation de l’innovation, l’aide à la croissance des entreprises,le soutien de l’écosystème des technologies et des créateurs et connecter les communautés. L’infographie met en évidence les succès et les jalons marquants pour Meta dans la région, dans le cadre de son engagement continu en Afrique.

Télécharger l’infographie : https://bit.ly/3GqZdAP

Kezia Anim-Addo, directrice de la communication de Meta pour l’Afrique sub-saharienne, a déclaré : "Cette année, nous avons observé une abondance de talents, de croissance et de résilience à travers l’Afrique, malgré les nombreux défis dûs à la pandémie de la COVID-19. Nous avons été inspirés par l’éclosion de diverses communautés, des créateurs, aux PME et aux innovateurs technologiques, dont beaucoup utilisent les technologies Meta pour se développer et se perfectionner. Nous croyons que Meta se situe à l’intersection de l’innovation, de la technologie, de l’esprit d’entreprise et de la connexion sociale, et nous sommes enthousiastes quant à l’avenir du continent, et au rôle continu de Meta pour aider à libérer le potentiel de l’Afrique."

Voici quelques-uns des principaux éléments du bilan de l’année 2021 de Meta en Afrique :

Facebook Marketplace : Déploiement de Facebook Marketplace dans 37 pays et territoires d’Afrique subsaharienne, permettant à davantage de personnes de découvrir, d’acheter et de vendre des articles auprès d’autres personnes dans leurs communautés.

Formations à la culture numérique : Formation à la culture numérique, axée sur la sécurité en ligne, le respect de la vie privée, l’actualité, l’éducation aux médias et la citoyenneté numérique. Plus de 65 000 personnes ont été formées dans huit pays.

2Africa & 2Africa Pearl : Aux côtés de huit partenaires locaux et mondiaux, nous avons annoncé la création de nouvelles branches et d’un nouveau segment du câble sous-marin appelé "2Africa Pearls", qui relie désormais trois continents - l’Afrique, l’Europe et l’Asie -, ce qui en fait, avec ses plus de 45 000 kilomètres de long, le plus long système de câble sous-marin jamais développé.

Formations sur l’impact économique : Formation de plus de 80 000 PME dans 13 pays par le biais de nos programmes d’impact économique, notamment Meta Boost (anciennement Boost Avec Facebook) et #SheMeansBusiness. Nous avons également formé 338 jeunes par le biais du programme Digify Pro, dont près de 70 % ont trouvé un emploi.

Fonctionnalité de don du sang : Désormais disponible dans 12 pays d’Afrique subsaharienne. Plus de 3,9 millions d’utilisateurs de Facebook en Afrique se sont inscrits pour recevoir des notifications de dons de sang de la part des centres locaux de don du sang.

Instagram Lite : Lancement d’Instagram Lite pour Android et de sa disponibilité en swahili, oromo et amharique.

Made By Africa, Loved By The World : Célébration de l’impact culturel croissant de l’Afrique sur le monde par le biais d’une campagne mondiale qui mettait en avant huit créatifs et entreprises africains du Kenya, d’Afrique du Sud, du Nigéria, de la Côte d’Ivoire et du Gabon.

Programme d’accélération de la communauté Facebook 2021 : Annonce des gagnants du 2021 Facebook Community Accelerator Program, mettant en vedette 13 leaders communautaires du Nigéria, d’Afrique du Sud et du Kenya, qui recevront une formation, un mentorat et jusqu’à 50 000 de dollars américains de fonds à investir dans leur communauté.

Instagram Reel Ads dans 25 pays africains : Extension des publicités Reels aux pays d’Afrique, permettant aux entreprises sur Instagram d’atteindre une plus grande audience, et aux utilisateurs de découvrir de nouveaux contenus inspirants de marques et de créateurs.

SMB WhatsApp Bot : Lancement de Facebook Business Coach sur WhatsApp, un moyen innovant et facile d’accès pour les PME en Afrique anglophone d’en savoir plus sur la façon de développer leur entreprise sur Facebook, Instagram et WhatsApp.

Fonds Africa No Filter & Meta Virtual Reality : Annonce du lancement du programme de subventions et de mentorat "L’Afrique du futur : raconter des histoires, construire des mondes" visant à stimuler l’utilisation de la réalité virtuelle dans la narration de l’Afrique et à aider à éliminer les stéréotypes négatifs sur le continent.

Pour en savoir plus sur les investissements et les activités de Meta en Afrique subsaharienne en 2021, consultez l’infographie (https://bit.ly/3rMdyUo).

10 décembre 2021 par ,