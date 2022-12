MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES

Le parti Les Démocrates c’est le parti du peuple en souffrance depuis 2016.

C’est le parti de ceux qui sont fidèles à l’esprit de la conférence nationale des forces vives de la Nation de février 1990.

C’est le parti respectueux d’un État de droit avec la séparation stricte des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et de la presse. C’est le parti respectueux des droits de l’homme et des peuples. C’est le parti promoteur des leviers de développement économique.

Nous invitons tous les citoyens béninois sans exception à voter massivement leur parti, le parti du peuple, le parti Les Démocrates pour que les fonctionnaires qui produisent la richesse soient rétribués à juste valeur de leurs efforts. Car ce sont eux qui produisent la richesse de la nation.

Mais hélas ! Qu’en tirent-ils ?

Nous invitons le peuple à voter Les Démocrates pour que les armateurs aujourd’hui en charge de la cité ne continuent point de se sucrer sur le dos du peuple, contre les professionnels qu’on paupérise et qu’on ridiculise. Nous invitons le peuple béninois à voter Les Démocrates pour que les étudiants aient des bourses d’études décentes, pour que les filles aient la chance d’être scolarisées et maintenues à l’école.

Nous invitons les béninois à voter Les Démocrates pour que les paysans vendent leur soja, leur acajou et autres au même prix que leurs homologues de la sous-région.

Voter Les Démocrates, c’est permettre le contrôle de l’action gouvernementale.

Voter les démocrates pour que les détenus politiques sortent de la prison.

Voter les démocrates pour que les exilés rentrent au pays pour contribuer au développement de la nation.

Voter Les Démocrates pour que les femmes accèdent aux micro crédits.

23 décembre 2022 par