Message du ministre pour la JIF 2023

En prélude à la Journée internationale des droits des femmes célébrée mercredi 8 mars 2023 sous le thème : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes », la ministre des affaires sociale a adressé un message aux populations béninoises.

Béninoises et béninois,

Chers compatriotes,

Demain, mercredi 8 mars 2023, nous célébrons une fois encore les droits des femmes !

Cette année 2023, le thème de la Journée internationale des droits des femmes est, je cite : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».

Innovation, technologies et numérique !

Cette trilogie sonne le glas de l’inculture et des discriminations qui tendent à maintenir les filles et les femmes dans des rôles de seconde zone. Elle traduit parfaitement l’engagement mondial inscrit dans l’objectif de développement durable (ODD) 5 qui n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable.

Chers compatriotes,

Le Gouvernement du Bénin, à travers sa Politique nationale de développement (PND 2018-2025) s’est engagé pour la promotion du capital humain au service du développement durable inclusif. Ce postulat appelle la diversité et l’égalité des chances, la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes, l’accès à la santé, aux droits sociaux et politiques, la promotion d’une culture de l’égalité pour la jeunesse, la place des femmes dans les médias, la culture et le sport, etc.

Notre département veille ainsi à ce que chaque secteur de développement intègre les actions nécessaires à l’atteinte de l’objectif d’un vivre ensemble qui favorise l’éclosion du génie féminin dans tous les domaines de la vie sociale et économique.

Ainsi, après avoir renforcé le cadre légal et institutionnel pour réduire les violences basées sur le genre en général et les violences faites aux femmes en particulier, après les actions multiples au profit de la scolarisation et du maintien des filles à l’école ainsi que l’autonomisation des femmes, le Gouvernement a entrepris de mettre en place des facilitations pour assurer et protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques puis de s’attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et facilitée par les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

C’est donc à juste titre que notre département ministériel met en évidence, en ces jours, la nécessité des technologies inclusives et transformatrices et d’une éducation numérique qui met en lumière la contribution des femmes et des filles aux avancées de la technologie et de l’éducation numérique.

Mesdames et messieurs,

Au Bénin, il y a quelques semaines nous avons célébré les filles et les femmes de sciences. Aujourd’hui, nous vous présentons toutes les innovations mises en place par le Gouvernement pour que chaque fille et chaque femme du Bénin utilise à bon escient les technologies et le numérique afin d’obtenir de l’information, faire connaître leurs compétences, promouvoir leurs activités génératrices de revenus, dynamiser leur commerce, etc.

En effet, les travaux soutenus en cours dans l’économie numérique, la promotion des starts up, la couverture nationale intégrale de l’accès à internet, le développement de produits facilement accessibles par le canal digital comme le microcrédit Alafia sont autant d’initiatives pour libéraliser l’accès de tous et notamment des femmes béninoises aux opportunités économiques.

Nous voudrions nous féliciter de l’augmentation substantielle des jeunes filles qui se trouvent dans nos établissements et lycées de formations professionnelle et technique ou qui sont en formation dans plusieurs domaines des technologies et du numérique grâce à l’offre de bourses par notre département ministériel. Nous saluons aussi l’explosion du nombre des bénéficiaires à nos produits de microcrédits et l’engouement des femmes bénéficiaires.

Mesdames et messieurs, chers compatriotes,

Cette profusion d’initiatives intra et intersectorielles justifie la collaboration et la synergie d’actions de trois départements ministériels pour la célébration du 8 mars 2023. En cette veille du 08 Mars, notre collègue en charge du numérique et nous-même, étions aux côtés des vaillantes femmes béninoises pour les sensibiliser et les former sur les opportunités que leur offrent les plateformes numériques dans la promotion de leurs activités économiques. Nous avons profité pour également les prévenir des dangers qui les guettent dans l’utilisation erronée et abusive des réseaux sociaux et/ou des supports numériques. Ces risques liés au numérique sont déjà déclinés dans nos programmes de sensibilisation dans les lycées et collèges pour permettre à la jeunesse de connaitre les dangers de certaines utilisations néfastes pour s’en préserver. Cette prévention des dangers de l’internet est d’ailleurs un rôle citoyen qui revient à tous les adultes avertis de notre société.

Nonobstant ce revers que la bonne information et les bonnes attitudes peuvent prévenir, le numérique demeure l’avenir dans bien des domaines d’activités et de progrès. Demain, notre collègue de l’industrie et du commerce nous rejoindra pour présenter elle-même les facilités présentées par le e-commerce.

Mesdames et messieurs, chers compatriotes,

Convaincue des avantages comparatifs des technologies et du numérique pour les générations présentes et à venir de femmes, je voudrais finir mon message de ce 8 mars 2023 par cette pensée de Kat Borlongan, Directrice de La French Tech, je cite : « Je ne veux pas être réduite aux hashtags … ». Mais « Si nous voulons être une nation forte dans la Tech, nous ne pouvons pas nous passer de la moitié des talents. »

Cette moitié des talents, ce sont plus de 52% de filles et de femmes à engager dans l’innovation, les technologies et le numérique au Bénin !

PROMOUVONS ENSEMBLE L’INNOVATION ET LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES !

Le gouvernement béninois s’y engage.

Je vous remercie !

7 mars 2023 par ,