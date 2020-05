Le maire de la commune d’Aplahoué est connu ce 28 mai 2020. Il a nom Maxime Allossogbé. Pour les six prochaine années, c’est l’élu communal du parti Union Progressiste (UP) qui aura la mission de conduire l’équipe communale. Il a été élu avec 15 voix pour, 11 voix contre et 03 abstentions.

