Mariam Chabi Talata à la COP 28 à Dubai

La Vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima prend part à la 28ème Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP 28) à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis.

Participation du Bénin à la 28ème Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP 28). Le Bénin y est représenté par la Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima. Elle a été accueillie, à son arrivée à l’aéroport de Dubaï dans la soirée du jeudi 30 novembre 2023, par Mohammed Saeed Mohammed ALKAABI, Ambassadeur des Emirats Arabes Unis près le Bénin. Mariam Chabi Talata est appelée à prononcer un discours à cette conférence.

La 28e Conférence des Parties sur le Climat de l’ONU (COP 28) se déroule du 30 novembre au 12 décembre 2023. Les États évalueront « les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par l’Accord de Paris et définiront un plan d’action ». L’accent sera mis sur le premier Global Stocktake (Bilan Mondial), la transition énergétique, et la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. La conférence internationale réunit les pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ainsi que les acteurs et actrices du climat.

