Marc Vizy, nouvel ambassadeur de France au Bénin

M. Marc Vizy, ministre plénipotentiaire hors classe est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Bénin. Le décret a été publié au journal officiel de la République française le 12 septembre 2020.

Son Excellence M. Marc Vizy succède ainsi à Véronique Brumeaux, ex ambassadrice de France au Bénin au terme de quatre années de mission. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France au Bénin est né le 24 septembre 1958 à Compiègne (Oise).

M. Marc Vizy est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA – promotion Fernand Braudel).

M. Vizy a été conseiller outre-mer au cabinet du Président de la République française François Hollande de 2012 à 2017.

Le diplomate a été pendant trois années (septembre 2017- septembre 2020) ambassadeur de France au Togo.

A.A.A

15 septembre 2020 par