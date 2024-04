Marc Vizy lance la 2e édition du programme « Femmes et environnement »

L’Ambassadeur de France au Bénin, SEM. Marc Vizy, a procédé, jeudi 4 avril 2024, au lancement de la 2e édition du programme « Femmes et environnement ». Un cocktail a été offert à cette occasion dans les jardins de la résidence de France à Cotonou en présence des acteurs de la société civile béninoise.

L’Ambassade de France au Bénin accompagne des projets de la société civile béninoise en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable, portés par des femmes ou au profit de femmes. C’est à travers son programme intitulé « Femmes et environnement » dont la 2e édition a été lancée ce jeudi. « Il y a eu 12.000 bénéficiaires en 2023. 2023 et 2024, ce sera plus de 20.000 femmes bénéficiaires », a affirmé l’Ambassadeur de France au Bénin.

Dans le cadre du programme « Femmes et environnement », informe SEM. Vizy, ce sont au total 31 projets mis en œuvre en réponse à des enjeux très concrets identifiés par les associations autour de 3 thématiques (l’économie circulaire, préservation de la biodiversité et gestion durable des terres).

Les projets portés par la société civile et soutenus par l’Ambassade de France sont entre autres liés à la sensibilisation et à la mise en place d’un tri sélectif dans des établissements scolaires ; le recours à des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement et issues de la valorisation des déchets, les coques de noix de palme, les jacinthes d’eau ; la création de biogaz, mais également la promotion des pratiques agricoles plus écologiques et plus durables.

L’Ambassadeur de France a salué l’engagement des acteurs de la société civile dans le programme ‘’Femmes et environnement’’. Il est réalisé avec l’appui technique de la Maison de la Société civile. Grâce à un réseau de référents déployés sur l’ensemble du territoire, la Maison de la Société civile suit les projets au plus près.

Marc Vizy a remercié la Maison de la Société civile pour le partenariat de longue date avec l’Ambassade de France. Il s’est également réjoui de la nouvelle collaboration avec le ministère du cadre de vie et du développement durable particulièrement la direction générale des eaux, des forêts et chasse à travers l’organisation des ateliers de la biodiversité dans 4 villes du Bénin en novembre 2023.

Des actions en faveur des femmes

La première édition du programme « Femmes et environnement » a permis de mener plusieurs actions en faveur des femmes. Selon Nadia El Hadj Boueye, directrice de l’ONG Ola Africa basée à Parakou, grâce à ce programme, les capacités des femmes paysannes de la commune de Ouaké ont été renforcées pour des pratiques agricoles (rotation des cultures, utilisation d’engrais biologique, utilisation de plante fertilisantes) avec adaptation aux changements climatiques.

L’ONG Ola Africa a relevé la nécessité de réaliser ce projet, en raison de la réduction de la superficie des terres cultivables due à la dégradation des sols (surexploitations, utilisation abusive d’intrants, changements climatiques) dans la commune de Ouaké. A en croire Nadia El Hadj Boueye, un diagnostic a aussi révélé que les femmes de Ouaké, veuves ou séparées de leur conjoint, se retrouvent sans espace pour mener leur agriculture.

Avec la collaboration des autorités de la commune, des espaces ont été mis à la disposition des femmes dans les arrondissements Sèmèrè I et Sèmèrè II. Des matériels agricoles ont été également offerts aux femmes pour faciliter leurs activités.

Quant à l’ONG SOS Savane de Tanguiéta, elle porte un projet ayant pour objectif de restaurer les berges des différents affluents de la rivière de Pendjari ; de la chaîne de montagne de l’Atacora et aussi de développer la communauté en aidant les femmes à avoir plus de revenus. « Nous allons dans un premier temps avec les autorités locales et les agents des eaux et forêts, faire un choix des espèces forestières locales et des espèces à croissance rapide (…). Nous allons travailler avec les femmes tout en les informant sur les différents textes et lois qui régissent la conservation des ressources naturelles au Bénin », a expliqué Florence Kombieni, chargée de projets à l’ONG SOS Savane de Tanguiéta. L’ONG va aussi développer les activités génératrices de revenus (apiculture, maraîchage et de charbon biologique) en impliquant les femmes.

L’Ambassadeur de France au Bénin a félicité toutes les associations sélectionnées dans le cadre du programme « Femmes et environnement ». « Je vous souhaite plein succès dans la mise en œuvre de vos projets pour 2024 », a ajouté Marc Vizy.

Les invités ont eu l’occasion de visiter une exposition retraçant quelques activités du programme.

A.A.A

5 avril 2024 par