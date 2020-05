La commune de Dogbo a son nouveau maire. Au terme de l’élection qui a eu lieu ce jeudi 28 mai 2020, Magloire Agossou de l’Union Progressiste (UP) a été élu maire. Il a pour adjoints Marcellin Sognon et Calixte Sossou respectivement premier et deuxième.

Les chefs d’arrondissements sont :

CA Tota : Richepin Somakpe

CA Lokogohoué : Rémi Kouhouenou

CA Madjre : Boss Leopold Houatome

CA Honton : Séverin Ago

CA Totchangni Denis Sossoukpoui

CA Deve : Yao Djeouga

CA Ayomi : Joseph Zimazi

