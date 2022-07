MTN lance la plateforme Y’ello Biz

Assurer la visibilité des entreprises, le réseau de téléphonie mobile MTN en fait une préoccupation. La plateforme Y’ello Biz a été lancée ce mercredi 13 juillet 2022 en présence des partenaires, chefs d’entreprises, et plusieurs personnalités.

La nouvelle application, Y’ello Biz est composée de 04 univers. Il s’agit des Bons Plans, des Services MTN, des Actualités MTN, et de l’Annuaire.

Les Bons Plans : Ils permettent à l’entreprise de profiter d’un emplacement préférentiel sur la page Bons Plans afin de mettre en avant ses produits et services ;

Les Services MTN : l’entreprise profite ici des services MTN souscriptibles depuis le mobile ;

Les Actualités MTN : Cette page permet à l’entreprise d’être au courant des informations géopolitiques en Afrique et dans le monde ;

Enfin, l’Annuaire : permet à l’entreprise d’augmenter ses ventes en développant sa présence et sa visibilité sur internet avec le service Annuaire de MTN.

Le représentant de la directrice générale de MTN-Bénin, Philippe GOABGA, a exprimé l’enthousiasme du réseau de téléphone mobile en mettant ce nouveau service sur le marché. C’est « une plateforme unifiée de visibilité digitale de toutes les entreprises, qu’elles soient grandes, petites ou moyennes, formelles, ou informelles. A travers cette plateforme, les entreprises et leurs promoteurs ont la possibilité de promouvoir leurs produits et services, d’accroître leur notoriété et d’être plus proche de leurs consommateurs », a-t-il expliqué.

Profitant de l’occasion, Philippe GOABGA a remercié tous les partenaires et collaborateurs, autorité, personnes physique et morale qui, de près ou de loin, n’ont ménagé aucun effort pour l’aboutissement heureux de l’innovation. L’ambition de MTN, souligne-t-il, est de fournir plus de solutions numériques pour le progrès du Bénin, et par-delà, l’Afrique. A travers cette application, les entreprises seront plus proches des populations dans leur quotidien, a ajouté le représentant de la directrice générale de MTN-Bénin.

A travers Y’ello Biz, MTN vient une fois encore renforcer l’écosystème numérique béninois, s’est réjoui Zimé SOGBIAN, représentant le ministre du numérique et de la digitalisation. Il a félicité le réseau de téléphonie mobile et les équipes qui ont contribué à la réalisation du nouveau service. Les opportunités qu’offrent les NTIC fait savoir le conseiller technique au suivi des projets et réformes, sont grandes et les enjeux énormes aussi bien pour le privé que pour le gouvernement. La nouvelle plateforme vient d’une part, aider les entreprises et les commerçants qui n’ont pas les moyens, à faire la promotion de leurs produits, et régler d’autre part, le problème de dissociation, leur permettant ainsi, de vendre tous leurs produits quelle que soit leur position géographique.

Outre les entreprises, les particuliers aussi peuvent utiliser gratuitement l’application Y’ello Biz. La souscription minimale pour les entreprises est de 5000 FCFA.

F. A. A.

