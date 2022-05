"MOA" démarre la production de la farine de blé au Bénin

Installée dans la zone franche industrielle (ZFI) de Sèmè-Podji, la minoterie de la société MOA (Les Moulins d’or Afrique) a démarré ses activités de transformation de blé en farine. Les sacs de farine de blé sont vendus à des grossistes chargés de la distribution du produit.

La minoterie de la société ‘’MOA’’ est désormais sur le marché de la transformation du blé. Ce mercredi 11 mai 2022, l’équipe de 24HEURES AU BENIN s’est rendue à la minoterie de ‘’MOA’’ dans la zone industrielle de Sèmè-Podji pour constater le démarrage effectif de ses activités. La société a débuté la transformation du blé en farine, il y a quelques jours. Selon la direction, la production est pour le moment à une capacité limitée puisque les machines sont en rodage. « C’est une nouvelle usine avec des équipements à la pointe, il faut donc y aller progressivement », a expliqué la direction.

Sur le site, des ouvriers procèdent au chargement de deux différents camions. Ce sont des grossistes qui ont acheté les sacs de farine de blé à l’usine. A la question de savoir si la société ‘’MOA’’ est dans la distribution de la farine de blé, la direction répond : « Non, MOA est dans la production de la farine de blé. Elle ne distribue pas ». La société vend les sacs de farine de blé à des grossistes spécialisés dans la distribution. Ces grossistes situés dans tous les départements du Bénin livrent les produits aux semi-grossistes et aux boulangers. « Les grossistes achètent les sacs de farine de blé à l’usine pour faire le dispatching aux consommateurs finaux. On n’a pas une structure de livraison », a précisé la direction.

En raison du conflit russo-ukrainien, les prix des matières premières connaissent une hausse exponentielle au niveau mondial. Ce qui explique la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Malgré la crise géopolitique, l’usine ‘’MOA’’ vend les sacs de farine de blé aux grossistes à un prix fixe.

La société ‘’ Les Moulins d’or Afrique’’ s’est installée au Bénin face à la forte croissance de la demande en farine de blé. Sa mission est de produire une meilleure qualité de la farine de blé pour la satisfaction du peuple béninois. L’installation de la minoterie de ‘’MOA’’ va d’ailleurs contribuer à la réduction de l’importation de la farine de blé au Bénin. Les structures de contrôle pourront aussi apprécier la qualité de la farine de blé produite localement.

