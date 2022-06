Louise Mushikiwabo encourage le dialogue constructif entre la RDC et le Rwanda

La Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, est préoccupée par l’instabilité qui perdure en République démocratique du Congo avec la recrudescence des violences armées commises contre les populations civiles, par les nombreux groupes rebelles actifs dans ce pays depuis plusieurs années.

La Secrétaire générale de la Francophonie déplore profondément l’escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda, consécutive aux dernières exactions commises par le groupe rebelle M23, dans le Nord-Kivu. Au vu de cette situation, Louise Mushikiwabo salue la volonté de dialogue constructif démontrée par les deux pays frères et voisins, suite à la proposition du médiateur de l’Union africaine, Son Excellence Monsieur João Lourenço, Président de la République d’Angola, d’organiser une rencontre entre les deux Présidents, en vue d’apaiser les tensions à leurs frontières communes. Elle encourage, à cet égard, toutes les parties prenantes, localement, à s’engager dans cette dynamique de dialogue et de recherche de solutions communes.

La Secrétaire générale saisit l’occasion pour lancer un appel à la vigilance des autorités face à la prolifération des discours de haine, qui prend de l’ampleur au sein des populations et notamment de la jeunesse. Elle insiste sur l’importance de protéger les civils en toutes circonstances, ainsi que sur la nécessité d’assurer une aide humanitaire aux nombreuses personnes déplacées lors des derniers incidents sécuritaires.

Enfin, Louise Mushikiwabo réitère l’engagement de la Francophonie à continuer à œuvrer, en lien avec ses partenaires, en faveur de la paix et de la stabilité dans les Grands-Lacs.

