Liste d’anciens députés positionnés à l’UP-R aux législatives

La liste de déclaration de candidatures du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) aux élections législatives de janvier 2023 comporte d’anciens députés de la 8è législature.

Les députés de la 8è législature sortante élus sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) ont été presque positionnés sur la liste de déclaration de candidatures déposée par le parti UP-R, mercredi 02 novembre 2022, à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) dans le cadre des élections législatives du 08 janvier 2023.

Les députés Issa Salifou dans la 1ère Circonscription électorale ; Nouémou dans la 3è ; Yombo Thomas et Yempabou Jacques dans la 4è Circonscription électorale sont encore en lice aux législatives sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

C’est également les cas de Nestor Noutaї ; Epiphane Honfo (6è Circonscription électorale) ; Orou Séguéné Yacoubou (7è) ; Edmond Agoua (10è CE) ; Richard Allossohoun et Gérard Gbénonchi (11è CE) ; Adomahou Jérémie (12è CE) ; Sèdami Fagla ; Kogblévi Délonix Djimèco ; Badirou Aguèmon (15è CE) ; Orden Alladatin et Florentin Tchaou (16è CE) ; Gagnon Charles et Euric Guidi (17è CE) ; Dakpè Sossou (18è CE) ; David Biokou (19è CE) ; Justin Agbodjeté, Augustin Ahouanvoebla (20è CE) ; Louis Vlavonou (21è CE) et Aké Natondé (24è CE).

