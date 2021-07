Les vœux du député Nestor Noutaï aux fidèles musulmans

Dans le cadre de la célébration de la Tabaski, l’honorable Nestor Noutaï a adressé un message à la communauté musulmane.

Béninoises, Béninois,

Le Bénin à l’instar de la communauté internationale, célèbre ce jour, Mardi 20 Juillet 2021, la fête de l’Aïd El Kébir, communément appelée Tabaski. Cette célébration qui est d’une grande importance pour nos frères et soeurs musulmans ne s’aurait passé inaperçue. Je voudrais donc en ce moment solennel, adresser mes vœux fraternels, de paix et de concorde sociale à toute la communauté musulmane. C’est également l’occasion pour moi de saluer le rôle prépondérant que jouent au quotidien, les leaders religieux en vue de favoriser un climat de paix, de cohabitation et de cohésion sociale. Aussi, voudrais-je saisir cette belle occasion pour adresser mes Vives salutations à nos compatriotes qui ont pu effectuer le voyage sur les lieux saints de la Mecque. A tout Seigneur tout honneur dit-on, je voudrais dans cette optique, remercier très sincèrement le Chef de l’État Patrice et son gouvernement pour les louables efforts consentis dans l’organisation de ce pèlerinage. Qu’à travers cette fête, Alladh le Tout Puissant, le Miséricordieux exauce vos prières et bénisse notre cher pays le Bénin.

Vive le Bénin !

Vive la communauté musulmane !

Bonne fête à tous !

Honorable Nestor Noutaï.

