Les vœux de Claudine Prudencio

A l’occasion de la nouvelle année 2022, la présidente de l’Institut National de la Femme Claudine Afiavi Prudencio a présenté ses vœux au chef de l’État, au gouvernement Talon, aux femmes et à tous les Béninois.

Dans son message, Claudine Prudencio souhaite avant tout une bonne santé à tous. Après avoir rendu gloire à Dieu, la présidente de l’Institut national de la Femme a adressé ses vœux à Patrice Talon. « Protection et bénédictions divines sur lui, sur la Première Dame et sur sa progéniture », a écrit Claudine Prudencio.

Elle a également souhaité une bonne et heureuse année à tous les membres du gouvernement et aux responsables de toutes les institutions de la République et à la femme béninoise. « Chères Sœurs, vous avez été braves en 2021 ; Surtout avec les effets de la pandémie de la Covid-19 qui ont particulièrement frappé la gent féminine », a ajouté Claudine Prudencio. Pour elle, 2022 s’annonce comme une nouvelle année de défis, à toutes les femmes sans distinction. L’un des défis souligne-t-elle, c’est de repousser considérablement les frontières des violences faites aux femmes et aux filles. La présidente de l’INF n’a pas oublié ses collaborateurs, toutes les amazones, tous les soldats avec qui le combat politique et social a été mené jusque-là.

« Les succès obtenus constituent le fruit de nos efforts communs. Que la main protectrice de Dieu soit sur la vie de chacun et sur nos familles respectives », prie-t-elle.

L’intégralité de son message

Chers Compatriotes,

2021 s’est écoulé. Nous traçons les premiers sillons de 2022. Une nouvelle année, de nouveaux défis à relever !

Avant tout, il faut être en bonne santé. C’est ce que je souhaite de plus cher à toutes et à tous.

Je voudrais rendre gloire et honneurs à Dieu qui veille sur ce pays et ses dirigeants. J’adresse mes vœux, les meilleurs au Chef de l’Etat, le Président Patrice TALON. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres le bénissent et l’inspirent davantage pour tenir le gouvernail de notre pays.

Protection et bénédictions divines sur lui, sur la Première Dame et sur sa progéniture.

Bonne et heureuse année à tous les membres du gouvernement et aux responsables de toutes les Institutions de la République.

Mes meilleurs vœux vont également à la femme béninoise.

La femme béninoise active en politique !

La femme entreprenante, actrice importante de la vie économique !

La femme béninoise, fonctionnaire du service public comme du privé !

La femme béninoise opérant, avec efforts acharnés, dans de petites activités génératrices de revenus ! Cette femme en quête légitime d’autonomisation économique.

La femme béninoise de la ville comme du milieu rural !

A toutes les Amazones du Bénin et de notre diaspora, je voudrais dire toute mon admiration pour leur sens du labeur dans leurs secteurs respectifs durant les 365 jours de l’année 2021 qui viennent de s’écouler !

Chères Sœurs, vous avez été braves en 2021 ; Surtout avec les effets de la pandémie de la COVID-19 qui ont, particulièrement, frappé la gent féminine. Il est de notoriété publique que c’est la femme qui tient le panier de la ménagère.

Je me réjouis, dans ce sens, de la haute préoccupation que le Président de la République a encore réaffirmée, lors de son discours sur l’état de la Nation, par rapport à la cherté de la vie. Au nom de toutes les femmes, j’émets le vœu que Dieu l’inspire davantage pour renforcer, au cours de l’année 2022, les mesures d’atténuation du choc.

2022 s’annonce comme une nouvelle année de défis, de gros défis. Je souhaite à toutes les femmes, sans distinction, plus de bravoure pour réussir le challenge ; le challenge d’une bonne contribution à la vie socioéconomique ; le challenge d’une plus grande affirmation du leadership féminin dans l’animation de l’espace public et politique.

L’autre gros défi pour nous, c’est de repousser considérablement, en 2022, les frontières des violences faites aux femmes et aux filles.

Et comme vous le savez, sur ce chantier aussi, nous avons le soutien très fort du Président de la République. L’essentiel est fait pour que 2022 soit une année de bonne moisson pour nous, dans ce combat.

En ma qualité de Présidente de l’Institut National de la Femme, je souhaite la bonne santé, le sens élevé de l’action d’utilité publique à tous les acteurs de la chaine de protection et de promotion de la femme. Je tiens à souhaiter une excellente année 2022 à tous mes collaborateurs, à toutes les amazones et tous les soldats avec qui nous avons fait le combat politique et social jusque-là. Les succès obtenus constituent le fruit de nos efforts communs. Que la main protectrice de Dieu soit sur la vie de chacun et sur nos familles respectives.

Que Dieu bénisse la femme béninoise !

Que Dieu bénisse le Bénin !

Paix, Union et Prospérité sur notre Nation !

Bonne et fructueuse année 2022 !

Claudine Afiavi Omonlara Prudencio

