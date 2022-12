Les victimes d’inondations reçoivent l’assistance des USA

Les États-Unis, [à travers le Bureau d’Aide Humanitaire de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID/BHA)] ont accordé 100.000 dollars US (environ 64 millions de FCFA) en complément des efforts du gouvernement béninois et des autres partenaires pour répondre aux besoins humanitaires immédiats de plus de 190.000 personnes dans 40 municipalités touchées par de fortes pluies et des inondations au Bénin. Au moins 60 personnes ont perdu la vie, près de 15.000 hectares de cultures ont été endommagés, et on estime à 6.500 le nombre de volailles et bovins tués.

L’Ambassadeur des États-Unis Brian Shukan, a déclaré : « L’impact des inondations au Bénin était une catastrophe et cela a provoqué un besoin humanitaire urgent. Le gouvernement américain est prêt à travailler avec le gouvernement béninois pour secourir les sinistrés et fournir des moyens de subsistance à la population touchée par ce drame. »

L’aide des États-Unis comprend entre autres :

● Des vivres ;

● La distribution d’Aquatabs aux ménages pour un accès à l’eau potable ;

● La fourniture de kits d’hygiène ;

● La fourniture de kits d’abris (contenant des matériaux de construction comme le bois, des clous, de la tôle etc.) ;

● Du soutien bénévole pour la construction d’abris ;

● La diffusion de messages radio dans les langues locales pour informer la population sur les dangers liés aux inondations.

Chaque année, le Bénin est confronté à de fortes précipitations mais celles observées en 2022 sont sans précédent. Les pluies les plus abondantes se produisent généralement entre avril et juin, mais le changement climatique a entraîné des précipitations plus irrégulières et plus abondantes ces dernières années. Si les précipitations en septembre et octobre ne sont pas inédites, la quantité de pluie tombée en un court laps de temps a inondé les villes et les villages, obligeant 155 écoles et 19 centres de santé à fermer à travers le pays. Les trois communes les plus durement touchées sont Bonou dans le département de l’Ouémé au sud-est du Bénin avec environ 25.000 personnes affectées ; Athiémé dans le département du Mono, au sud-ouest du Bénin avec environ 20.000 personnes affectées ; et Grand Popo dans le département du Mono avec environ 20.000 personnes affectées.

« L’USAID/BHA prévoit de fournir ce financement à un partenaire afin de mener des évaluations supplémentaires, de participer à la coordination humanitaire et d’augmenter le nombre d’articles de santé, d’abris et d’articles non-alimentaires, notamment la literie, les ustensiles de cuisine, les kits d’hygiène, ainsi que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement amélioré afin d’aider les personnes touchées à répondre à leurs besoins immédiats », a noté l’Ambassadeur Shukan.

En outre, les États-Unis continueront à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement béninois et les organisations partenaires (telles que la Croix-Rouge) pour évaluer les besoins des victimes, déterminer le soutien supplémentaire dont elles ont besoin et partager les leçons apprises afin d’améliorer la réponse aux inondations futures.

