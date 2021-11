Les travailleuses de sexe à nouveau arrêtées ce weekend

Arrêtées puis relâchées, il y a quelques jours, les travailleuses de sexe ont été une fois encore appréhendées ce weekend à Cotonou au cours d’une opération menée par le préfet du Littoral, Alain Orounla.

Démanteler les réseaux de prostitution et lutter contre le proxénétisme à Cotonou, c’est l’objectif de l’opération menée par de le préfet du Littoral le week end dernier. Alain Orounla s’est rendu à Parafifi, aux K2M de Vodjè et Peace and love de Guinkomey. Plusieurs prostituées dont des mineures ont été arrêtées avec leurs clients.

Fabrice A. AHEHEHINNOU

