Les suspects dans la vente de treillis béninois relâchés

Les trois militaires impliqués dans la vente de treillis béninois sont libres de leur mouvement. La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a décidé de relâcher les mis en cause.

Les soldats Djibril Aziz, Kabirou Sariki et Foudala Amadou, impliqués dans l’affaire de vente de treillis béninois ont été écoutés par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) qui a également examiné leur procès-verbal.

Le procureur spécial près la Criet a ordonné que les mis en cause soient relâchés.

De sources proches du dossier, les trois soldats n’échappent pas à d’éventuelles sanctions disciplinaires malgré la décision de la Criet.

M. M.

20 septembre 2021 par ,