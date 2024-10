Les signes du Zodiaque qui ne s’entendent pas

En astrologie, chacun des signes du zodiaque possède des caractéristiques qui lui sont propres. Cependant, certains vont ainsi avoir des valeurs ou des traits de caractères opposés. Cela entraîne une entente difficile et ces signes sont traditionnellement définis par leur détestation mutuelle. Voici les signes qui s’entendent le moins bien.

L’astrologie est un art ancien qui se pratique depuis des millénaires. Si les interprétations ont fortement évolué depuis toutes ces années, l’aspect traditionnel influence encore aujourd’hui les croyances de beaucoup.

Parmi les douze signes du zodiaque, certains possèdent des caractéristiques compatibles, tandis que d’autres sont opposés et semblent donc irréconciliables. "Certains signes ne s’entendent pas. Par exemple, les signes d’air, c’est-à-dire Gémeau, Balance et Verseau, sont traditionnellement opposés aux signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne.", explique Philippe Sonneville, astrologue et fondateur de Cré’Astro.

Cela se justifie par le fait que "les signes de terre, par leur côté pratique et concret, leur sens de l’ordre et de la discipline et leur goût de la concentration, ont tendance à étouffer la volubilité, le sens relationnel et le besoin de liberté des signes d’air.", précise-t-il.

Cependant, il précise que rien n’est prédéfini. "Si, par une élévation de conscience, un signe d’air se mélange à un signe de terre, on obtient une terre féconde et donc très riche.". nuance l’expert.

De la même manière, les signes de feu, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, n’aiment pas les signes d’eau, c’est-à-dire le Cancer, le Scorpion et le Poisson. "Par leur côté émotif, leur sens du mystère ou leur tendance à fuir les situations, les signes d’eau peuvent noyer l’expression créatrice des signes de feu, à atténuer leur enthousiasmé voire à saper leur autorité et leur vitalité.", développe l’astrologue.

Cependant, ici aussi, "si par un effort de conscience, un signe de feu entre en fusion avec un signe d’eau, cela donne une énergie et une force incroyables. L’eau mélangée au feu donne de la vapeur, qui est une énergie capable de déplacer des montagnes.", explique-t-il.

Toutefois, si les signes s’opposent selon leur élément, certains peuvent avoir du mal à s’entendre car ils possèdent des caractéristiques totalement opposées. Cependant, il est toujours bon de nuancer en précisant que ces signes peuvent toujours apporter des choses et créer quelque chose de puissant s’ils font un effort de conscience.

