Les sections PRD de Porto-Novo s’enquièrent du processus

Le président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), Me Adrien Houngbédji, a reçu en son domicile à Porto-Novo, les membres des bureaux des 1ère, 2ème et 3ème section de Porto-Novo du PRD ce lundi 8 août 2022.

Les responsables de sections (1ère, 2è et 3è) de Porto-Novo ont échangé avec Me Adrien Houngbédji, président du PRD sur l’union annoncée entre leur parti et l’Union Progressiste (UP).

Me Adrien Houngbédji a invité ses hôtes à ne pas céder à la désinformation, aux intoxications et à la provocation alimentées sur l’union UP-PRD.

La rencontre du président du PRD avec les leaders Tchoco-Tchoco intervient à la suite de celle avec la Direction Exécutive Nationale qui a approuvé, samedi dernier, l’union UP-PRD.

M. M.

8 août 2022 par ,