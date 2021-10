Les renseignements américains sont toujours divisés sur l’origine du Covid-19

Les services de renseignements américains ne sont pas parvenus à un consensus sur l’origine du Covid-19. Selon un rapport publié vendredi par la direction du renseignement national américain, les services de renseignement américains estiment probable à la fois la version de la transmission de l’infection par contact naturel avec un animal infecté et l’hypothèse de propagation du virus à la suite d’un incident de laboratoire.

"Après avoir étudié tous les rapports de renseignement disponibles et d’autres informations, la direction du renseignement national reste divisée sur l’origine la plus probable du Covid-19. Tous les services estiment que deux hypothèses sont probables : le contact naturel avec un animal infecté ou un incident de laboratoire", indique le document.

Le rapport indique que l’un des services de renseignement suggère que le premier cas d’infection humain lié au Covid-19 a été le résultat d’un incident de laboratoire "peut être lié à des expériences de l’Institut de virologie de Wuhan".

Ce document est une mise à jour du rapport sur l’origine Covid-19, qui avait déjà été présenté en août. Il soulignait également que les services de renseignement américains n’étaient jamais parvenus à une conclusion commune sur l’origine du virus et que "leurs opinions étaient toujours divergentes".

Source : TASS

