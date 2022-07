Les registres communaux opérationnels dès le 1er octobre

Le Gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a expliqué les modalités pratiques de mise en œuvre des registres communaux.

Lors d’un point de presse tenue dans la soirée du jeudi 21 juillet 2022, Dr Cyrille Gougbédji a donné des précisions sur le décret 2022-442 définissant les modalités pratiques et opérationnelles de reconstitution des actes d’état civil et le décret 2022-443 portant mise en œuvre des registres communaux.

L’obligation de signaler tout déménagement à la mairie, n’est pas une invention. « C’est un droit fondamental garanti par l’identification de personnes et le code électoral. L’Anip a donc l’obligation de mettre à la disposition de la population, un outil qui leur permet de consulter leurs données qui figurent au registre, de confirmer qu’il réside ou continue de résider sur le territoire de telle commune ou de telle autre commune. A jamais au Bénin, il est fait obligation par la loi à tout individu qui quitte une commune pour une autre de donner l’information à la mairie de la commune de résidence initiale tant qu’à la mairie de la nouvelle commune. Ce n’est pas une invention de l’Anip mais c’est dans la loi. Le Bénin subit une transformation profonde dans la manière de gérer la population », a indiqué le Gestionnaire mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Dr Cyrille Gougbédji précise que les registres communaux seront opérationnels sur l’ensemble du territoire national dès le 1er octobre 2022.

